【名古屋】記憶に残る!交流会の名刺交換術セミナー

室屋アフィリエイト合同会社

2025年11月12日(水) に、名古屋市のアルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)（運営会社：室屋アフィリエイト合同会社(https://muroyaaffiliate.co.jp/)、所在地：愛知県名古屋市西区那古野、代表：室屋清隆）にて、「交流会の名刺交換術セミナー」が開催されます。

「せっかく名刺を渡しても、すぐに忘れられてしまう…」

「交流会で何を話せばいいのかわからない…」

このセミナーでは、初対面の3分で“記憶に残る人”になる名刺交換術を伝授します。

ただ名刺を渡すだけでなく、相手の心に残る会話の内容などを実践的に学べます。

セルフでドリンク飲み放題、お菓子も食べ放題となっており、リラックスした雰囲気の中でイベントをお楽しみいただけます。

対象者

開催概要

- 交流会・異業種会で印象を残したい方- 交流会でなかなか成果をあげられない人- 営業・起業家・フリーランスの方- 人脈づくりに自信をつけたい方[表: https://prtimes.jp/data/corp/135396/table/33_1_2d57dede73df10dc2fecd977a37e289d.jpg?v=202510300357 ]

主催者について

BICHON 代表 松倉英正

50名以上集まる交流会を月に2～3回ほど主催しています。

他交流会のサポート等も行っています。

店舗の集客支援や営業代行もしています。

会場について

会場は、愛知県名古屋市にあるアルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)というコワーキングスペース（カフェのようなお店）です。

アルコワーキングの店内交流会やパーティーなどのイベントにも使えます

参考：店内写真(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/photo/)

アルコワーキングは、室屋アフィリエイト合同会社が経営しています。

アルコワーキングでは「場所代0円」でイベント開催できる

アルコワーキングでは、交流会・セミナー・趣味会などのイベントを開催できます。

次のルールで貸し出しています。

当イベントも、ゲスト主催者によって企画されました。

アルコワーキングでは、こうしたイベントを月に20～30件ほど開催しています。

＞イベント一覧(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventcalendar/)