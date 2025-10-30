「週刊少年ジャンプ」歴代人気マンガの心に残る名シーンやキャラクターを、ユーザーがさまざまなアイテムにデザインして”自分だけ”のグッズを作れる新サービス「ジャンプLAB」、10月30日（木）にスタート！

株式会社集英社

「ジャンプLAB」（ジャンプラボ）とは、株式会社集英社がフォッグ株式会社とタッグを組み10月30日（木）にスタートした新サービス。「週刊少年ジャンプ」の歴代人気作品から好きなコマやキャラクターをユーザーが選び、Tシャツ・トートバッグ・マグカップなどさまざまなアイテムに自由にデザインし購入できる、オンラインサービスです。コマやキャラクターの配置場所やサイズのカスタマイズなど、自由度が高く、“推し”や“伝説のシーン”をいつでもそばに感じられるオリジナルグッズの製作を可能にしました。まずは歴代の人気作品10タイトルが登場します。

【「ジャンプLAB」のポイント】

・好きなコマ・キャラクターを選び自分だけのグッズをデザインできる

・「週刊少年ジャンプ」作品が世代を越えて続々登場

・プレゼントやコレクションにも最適、多彩なアイテムラインナップ

・オンラインで完結、日本全国どこからでも利用可能

【サービス開始時商品化可能作品】※連載開始年順

『ど根性ガエル』吉沢やすみ

『魁!!男塾』宮下あきら

『ろくでなしBLUES』森田まさのり

『CYBORGじいちゃんG』小畑健

『モンモンモン』つの丸

『究極!!変態仮面』あんど慶周

『BOY』梅澤春人

『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!! マサルさん』うすた京介

『明稜帝 梧桐勢十郎』かずはじめ

『いぬまるだしっ』大石浩二

【「ジャンプLAB」画面イメージ】↑アイテムにデザインしたいコマを選択。使用できるコマは定期的に追加予定。↑コマの配置位置やサイズをカスタマイズ。コマを複数選択することも可能。【サービス開始時商品化可能アイテム】

・スタンダードTシャツ

・ヘビーウエイトTシャツ

・デイリーサコッシュ

・ランチトートバッグ

・トートバッグ

・ビッグトートバッグ

・ニュースペーパーバッグ

・コレクターマグ

・ハンドタオル

※アイテムの詳細・価格などはサイトにてご確認いただけます。

※本リリースにて使用しているアイテムの画像はイメージです。

今後は新たな「週刊少年ジャンプ」作品やアイテムの追加など、より楽しめるサービスの拡充を予定。サービスサイト、公式SNSなどで随時お知らせします。

自分だけの“推しコマ”がカタチになる特別な場所、「ジャンプLAB」にぜひご注目ください。

▼「ジャンプLAB」サービスサイト、公式SNS

・サービスサイト：https://jump-lab.jp/

※パソコン・スマートフォン両対応。商品購入には無料会員登録が必要です。

・ジャンプLAB公式X：@jumplab_info

・ジャンプLAB公式Instagram：@jumplab_info