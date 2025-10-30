結婚式の参列経験豊富な20代～30代の未婚者が、結婚式を挙げる際に最も重視することは「費用・予算」や「自分たちらしさ」！株式会社渕上ファインズが「現代の理想のウェディングスタイルに関する調査」を実施！

株式会社渕上ファインズ

株式会社渕上ファインズ（本社：福岡県福岡市、代表取締役：渕上 芳亘）が運営する「ウェディングドレスショップJUNO」は、結婚式に参列した経験が5回以上ある20代～30代の未婚者（男女）を対象に「現代の理想のウェディングスタイルに関する調査」を実施しました。この調査から、結婚式の参列経験豊富な20代～30代の未婚者が考える理想の結婚式の規模やスタイル、取り入れたい演出などが明らかになりました。

＜背景＞

結婚式のスタイルは、フォーマルな形式からビュッフェ形式やゲスト参加型の体験重視へと変化し、そのイメージを大きく変えつつあります。この変化は、現代のカップルが結婚式に求める価値観が多様化していることを示唆しており、どのようなウェディングスタイルが理想とされているのか、その実態はまだ十分に解明されていません。そこで、「ウェディングドレスショップJUNO」は、結婚式に参列経験が5回以上ある20代～30代の未婚者を対象に「現代の理想のウェディングスタイルに関する調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

・結婚式の参列経験豊富な20代～30代の未婚者が考える、理想の結婚式の規模で最も多いのは、「親しい友人なども招いた中規模な式」

・自身の結婚式を挙げる際に、最も重視することは「費用・予算」や「自分たちらしさ」

・自身の結婚式を挙げる際に、理想とする場所は、主に「専門式場・ゲストハウス」や「ホテル」

・自身の結婚式を挙げる際に、理想とする挙式スタイルトップ3は、1位「教会式」、2位「オリジナル・オーダーメイド」、3位「人前式」

・自身の結婚式を挙げる際に、取り入れたい演出として最も多いのは「新郎新婦らしさを表現する演出」

・自身の結婚式を挙げる際に、最も費用をかけたいものトップ3は、1位「料理・飲み物」、2位「会場・装飾・演出」、3位「衣装・美容」

＜調査概要＞

調査期間：2025年10月9日～10月14日

調査方法：インターネット調査

調査対象：結婚式に参列した経験が5回以上ある20代～30代の未婚者（男女）

調査人数：330名

モニター提供元：RCリサーチデータ

※本調査における、「結婚式の参列経験豊富な20代～30代の未婚者」は、結婚式に参列した経験が5回以上ある20代～30代の未婚の男女の方を指します。

結婚式の参列経験豊富な20代～30代の未婚者が考える、理想の結婚式の規模で最も多いのは、「親しい友人なども招いた中規模な式」

まず、「自身が結婚式を挙げるとしたら、どのような規模の式を理想とするか」を尋ねる設問への回答では、1位が「親しい友人なども招いた中規模な式」で39.7%、2位が「多くの友人・知人なども招いた大規模な式」で32.4%、3位が「家族のみの小規模な式」で15.2%という結果になりました。この結果から、結婚式の参列経験豊富な20代～30代の未婚者が考える、理想の結婚式の規模で最も多いのは、「親しい友人なども招いた中規模な式」であることが明らかになりました。

自身の結婚式を挙げる際に、最も重視することは「費用・予算」や「自分たちらしさ」

次に、「自身が結婚式を挙げるとしたら、最も重視することは何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「費用・予算」で25.5%、2位が「自分たちらしさ」で24.2%、3位が「雰囲気・会場のロケーション」で19.1%という結果になりました。この結果から、自身の結婚式を挙げる際に、最も重視することは「費用・予算」や「自分たちらしさ」であることがわかりました。

自身の結婚式を挙げる際に、理想とする場所は、主に「専門式場・ゲストハウス」や「ホテル」

続いて、「自身が結婚式を挙げるとしたら、どのような場所を理想とするか」を尋ねる設問への回答では、1位が「専門式場・ゲストハウス」で31.2%、2位が「ホテル」で28.5%、3位が「リゾート地（国内）」で13.0%という結果になりました。この結果から、自身の結婚式を挙げる際に、理想とする場所は、主に「専門式場・ゲストハウス」や「ホテル」であることが判明しました。

自身の結婚式を挙げる際に、理想とする挙式スタイルトップ3は、1位「教会式」、2位「オリジナル・オーダーメイド」、3位「人前式」

また、「自身が結婚式を挙げるとしたら、どのような挙式を理想とするか」を尋ねる設問への回答では、1位が「教会式」で34.2%、2位が「オリジナル・オーダーメイド」で26.7%、3位が「人前式」で18.2%という結果になりました。この結果から、自身の結婚式を挙げる際に、理想とする挙式スタイルで最も多いのは「教会式」であることが明らかになりました。

自身の結婚式を挙げる際に、取り入れたい演出として最も多いのは「新郎新婦らしさを表現する演出」

次に、「自身が結婚式を挙げるとしたら、取り入れたい演出」を尋ねる設問への回答では、1位が「新郎新婦らしさを表現する演出」で53.0%、2位が同率で「ゲストが楽しめる参加型演出」と「華やかでエンターテイメント性のある演出」で31.8%という結果になりました。この結果から、自身の結婚式を挙げる際に、取り入れたい演出として最も多いのは「新郎新婦らしさを表現する演出」であることがわかりました。

自身の結婚式を挙げる際に、最も費用をかけたいものトップ3は、1位「料理・飲み物」、2位「会場・装飾・演出」、3位「衣装・美容」

調査の最後、「ご自身が結婚式を挙げるとしたら、どの項目に最も費用をかけたいか」を尋ねる設問への回答では、1位が「料理・飲み物」で36.4%、2位が「会場・装飾・演出」で22.4%、3位が「衣装・美容」で17.0%という結果になりました。この結果から、自身の結婚式を挙げる際に、最も費用をかけたいものは「料理・飲み物」であることが明らかになりました。

まとめ

今回の調査により、結婚式の参列経験豊富な20代～30代の未婚者が考える、理想の結婚式の規模で最も多いのは、「親しい友人なども招いた中規模な式」であり、自身の結婚式を挙げる際に、最も重視することは「費用・予算」や「自分たちらしさ」であることが明らかになりました。また、結婚式の参列経験豊富な20代～30代の未婚者が、自身の結婚式を挙げる際に、理想とする場所は、主に「専門式場・ゲストハウス」や「ホテル」であり、理想とする挙式スタイルトップ3は、1位「教会式」、2位「オリジナル・オーダーメイド」、3位「人前式」であることがわかりました。尚、結婚式の参列経験豊富な20代～30代の未婚者が、自身の結婚式を挙げる際に、取り入れたい演出として最も多いのは「新郎新婦らしさを表現する演出」であり、自身の結婚式を挙げる際に、最も費用をかけたいものトップ3は、1位「料理・飲み物」、2位「会場・装飾・演出」、3位「衣装・美容」であることが判明しました。

本調査の結果から、結婚式の参列経験豊富な20代～30代の未婚者が、自身の結婚式を挙げる際に、最も重視することでは、「費用・予算」の次に「自分たちらしさ」が挙がりました。また、自身の結婚式を挙げる際に、最も費用をかけたいもの3位に「衣装・美容」が挙がることがわかりました。株式会社渕上ファインズが運営する「ウェディングドレスショップJUNO」は、ELIE SAABやANTONIO RIVAといった世界的に有名な最高峰のインポートブランドや、日本の花嫁様のニーズに寄り添ったオリジナルブランドesum（エスム）など、幅広いウェディングドレスを提供し、新郎新婦の理想のスタイルを実現します。また、JUNOの提携会場かどうかにかかわらず、会場によってお得なプランが適用できる場合もございます。費用を抑えつつ、トレンドのドレス、豊富なアクセサリー、オシャレなメンズタキシードといった幅広いラインナップから、お二人ならではの"らしさ"を引き出すサポートをします。

調査実施会社

株式会社渕上ファインズ

所在地： 〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町6-16

代表取締役：渕上 芳亘

事業内容：ドレスショップの運営、衣装の商品企画、挙式・写真婚のプロデュース、ブライダルメディアの運営

URL： https://www.ffines.jp/

ウェディングドレスショップJUNO

株式会社渕上ファインズが運営する「ウェディングドレスショップJUNO」は、世界的に有名なブランドのウェディングドレスやタキシードを提供するドレスショップです。ELIE SAABやANTONIO RIVAといった最高峰ブランドのドレスをはじめ、トレンドのカラードレスやメンズタキシード、豊富なアクセサリーも取り揃えています。詳細はこちらをご覧ください。



ウェディングドレスショップJUNO：https://www.juno-dress.jp/

JUNO大阪店

2025年11月1日にグランドオープン予定のJUNO大阪店は、

淀屋橋駅より徒歩わずか1分のオリックス淀屋橋ビルに誕生します。

重厚感のある大理石の建物の1階、通りに面したガラス張りのファサードからは、

やわらかな自然光が店内をやさしく包み込み、二面に広がる大きな窓と、高い天井がもたらす開放感が特徴的です。

2フロアの広々とした店内には、厳選した25のインポートブランドに加え、

オリジナルドレス「esum（エスム）」も取り揃え、約200着のドレスをご用意いたしました。

13部屋のフィッティングルームでは、

心に残る特別な時間をお過ごしいただけます。