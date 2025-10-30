『海外調査から得たインサイトの活用方法＆事例』に関するお役立ち資料を無料公開！
年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、リサーチやマーケティングに役立つ資料『海外調査から得たインサイトの活用方法＆事例』を無料公開いたしました。
資料のダウンロードはこちら :
https://fe.research-plus.net/l/941713/2025-10-21/w63y3
概要
海外市場への進出を目指す企業に向けて、現地での成功に不可欠な市場調査とインサイトの重要性を解説します。商品開発・マーケティング・営業・経営企画など各部門での活用方法や、フィージビリティスタディの実践例も掲載！調査結果を戦略に活かしたい方におすすめの内容です。
このような方におすすめ
- 海外調査を実施したが、結果の活かし方に悩んでいる方
- 商品開発・マーケティング・経営企画・営業など、部門別の活用事例を知りたい方
- フィージビリティスタディの実践例を探している企画職・管理職の方
資料に書かれていること（目次）
01｜海外調査とインサイト
02｜インサイトの活用事例-商品開発部門
03｜インサイトの活用事例-マーケティング部門
04｜インサイトの活用事例-経営企画部門
05｜インサイトの活用事例-営業部門
06｜Q&A
07｜まとめ
08｜参考文献一覧
海外調査もFreeasyで！1問×1人×20円～、Freeasy Globalで海外の“声”を即キャッチ！
セルフ型アンケートツールが配信できる国と地域の数としては最多となる、28カ国14言語の国と地域のモニターに対してWeb調査を実施できるサービスです。これまで時間やコストの面で実施が難しかったプロジェクトや、迅速なデータ取得が求められる調査にも最適です。詳細はこちら(https://freeasy-survey.com/freeasyglobal/)
セルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」とは
Freeasyは、今よりもっと自由に、もっと簡単にネットリサーチを利用していただくための、24時間セルフ型アンケートツールです。
Freeasyでできること、特徴、機能、料金など、詳細はダウンロードしてご覧ください。
サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら(https://freeasy-survey.com/documentlist/freeasyservice/)
運営会社「アイブリッジ」について
社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）
所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル
東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階
代表者：代表取締役 荒川和也
設立年月日：1999年8月
主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業
運営メディア一覧
Freeasy（セルフ型アンケートツール）
https://freeasy-survey.com/
フルーツメール（ポイントサイト）
https://www.fruitmail.net/
懸賞ボックス（懸賞情報サイト）
https://kenshobox.net/
おとなの週末（グルメお取り寄せサイト）
https://www.otoshu.com/
