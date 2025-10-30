11月開始の「d払い」エリアキャンペーン
株式会社NTTドコモ
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/132_1_3408efa5dac60c032909ce7e5c0f9353.jpg?v=202510300357 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/132_2_58e2ad20fe6e4089d9d6d11a332eb7a3.jpg?v=202510300357 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/132_3_39602295f96bad116cd40e5e84e5b737.jpg?v=202510300357 ]
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/132_4_d11e19be09f056055a6c9c6dfd3bef8b.jpg?v=202510300357 ]
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/132_5_34d815822aa28ec95ad4530c2f6da451.jpg?v=202510300357 ]
https://prtimes.jp/a/?f=d141840-132-58743ad50571e553b6a0fccea4cda420.pdf
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、全国の地域・商店街においておトクな「d払い(R)」キャンペーンを開催いたします。詳細は、下表のとおりです。
＊キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。キャンペーンサイトは、キャンペーン開始日よりご確認いただけます。
＜d払いキャンペーン＞
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/132_1_3408efa5dac60c032909ce7e5c0f9353.jpg?v=202510300357 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/132_2_58e2ad20fe6e4089d9d6d11a332eb7a3.jpg?v=202510300357 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/132_3_39602295f96bad116cd40e5e84e5b737.jpg?v=202510300357 ]
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/132_4_d11e19be09f056055a6c9c6dfd3bef8b.jpg?v=202510300357 ]
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/132_5_34d815822aa28ec95ad4530c2f6da451.jpg?v=202510300357 ]
ドコモは、「d払い」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。
＊キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。キャンペーンサイトは、キャンペーン開始日よりご確認いただけます。
＊「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
https://prtimes.jp/a/?f=d141840-132-58743ad50571e553b6a0fccea4cda420.pdf