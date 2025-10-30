【11/12(水)開催・無料オンラインセミナー】中央アジア/モンゴルへの複合一貫輸送サービスのご紹介・Forward ONEトラッキング・案件管理機能活用セミナー
日本-中央アジア間の新たな物流ルートとして、1990年9月に中国国境の阿拉山口とカザフスタン共和国国境のドルジバ（現在のドスティック）を結ぶ鉄道が開通しました。日本と中央アジアの内陸諸都市を最短距離で結ぶ、21世紀のシルクロードとも言えるサービスであり、弊社では当ルート利用した複合一貫輸送サービスを30年以上にわたり、お客様に提供してまいりました。
今回のセミナーでは、弊社が手掛ける中央アジア向け複合一貫輸送サービスと直近の輸送実績を中心にご紹介いたします。
貴社のサプライチェーンマネジメントの一つとして、情報活用いただけますと幸いです。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/118719/table/38_1_88e414af9e1907f4676b3a6d07bd7cd8.jpg?v=202510300357 ]
【アジェンダ】
・弊社の中央アジア向けルートと実績のご紹介
・輸送における必要情報 / 注意事項
・Forward ONE トラッキング・案件管理機能の最新情報
・質疑応答
【こんな方にオススメ】
・中央アジア向けに携わっており近況や見通しについて情報収集されている方
・中央アジア向け輸送に課題を感じている方
・貿易業務の可視化に興味がある方
・フォワーダーの起用をご検討されている方
無料セミナーのお申し込みはこちら :
https://n-marketing.nissin-tw.com/public/application/add/2678
申込受付期限 11/11 12:00
Forward ONEとは
お客様とフォワーダーの間で行われる「国際物流費の算出、出荷スケジュールの参照、発注、書類授受、作業進捗管理、本船動静のトラッキング」などをオンラインサイト上で一貫して行うことで、各関係者の業務効率化・負担低減を図るサービスです。
https://hp.forwardone.nissin-tw.com/
注意事項
同業のお客様については、ご参加をお断りさせていただく場合がございますので、その旨ご了承願います。お申込みに際し、株式会社日新のプライバシーポリシーをご確認ください。
株式会社日新プライバシーポリシー：https://www.nissin-tw.com/privacy/
【問い合わせ先】
会社名 ：株式会社日新（NISSIN CORPORATION）
部署名 ：DX推進部 物流デザイン課
所在地 ：東京都千代田区麹町1-6-4
ＴＥＬ ：03-3238-6586
ＵＲＬ ：https://www.nissin-tw.com/
事業内容：国際輸送、国内輸送、倉庫、港湾運送、通関、船舶代理店 等