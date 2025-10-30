静岡県のご当地食材を使用した商品やご当地グルメを再現した商品を販売





ご当地グルメや「はごろもフーズ」の人気缶詰を使用した商品を発売 “静岡の味”を楽しめるフェア「静岡の陣」開催 10 月 28 日(火)から中部地区のローソン店舗にて

株式会社ローソン（本社：東京都品川区、代表取締役 社長：竹増 貞信）は、10 月 28 日（火）から、中部地区（※）のローソン店舗（約 1,600 店、2025 年 9 月末時点、「ローソンストア 100」を除く）で、静岡のご当地の味を楽しめるフェア「静岡の陣」を開催し、静岡県のご当地グルメを再現した商品や、静岡県の有名店に監修いただいた商品、静岡市に本社を構える「はごろもフーズ」の「シーチキン®」と「シャキっと！コーン®」を使用した商品など計 8 品を順次発売いたします。

※静岡県、愛知県、岐阜県、三重県（一部店舗を除く）、富山県、石川県、福井県（一部店舗を除く）

＜発売する主な商品イメージ画像＞

10 月 28 日（火）発売

「シーチキン＆コーンまん」税込 238 円

「こっこ監修 たまごの カスタードサンド」

税込 225 円

「丹那牛乳のかにクリーム コロッケ＆から揚げ弁当」税込 646 円

11 月 11 日（火）発売

「タレメンチカツサンド」税込 441 円

「松楅監修 うまいラーメン

～豚骨醤油～」税込 697 円

「五味八珍監修 油淋鶏弁当」

税込 697 円

ローソンは、2008 年 9 月に静岡県と包括連携協定を締結し、ご当地食材を使用した商品やご当地グルメを再現した商品を開発・販売しています。昨年もお近くのローソンで、“静岡の味”を楽しんでいただきたいとの想いから、「静岡の陣」と銘打ち、静岡にちなんだ 12 品を発売しており、累計約 80 万食の販売となり、幅広い世代のお客様にご好評をいただきました。 ローソンは今後も、お客様へ地域のおいしさをお届けし、地域活性化に貢献してまいります。

商品詳細

10 月 28 日（火）発売 ＜5 品＞

商品画像（イメージ）

商品詳細

「大きなバターコーンのペッパーおにぎり」 税込 279 円

静岡市に本社を構える食品メーカー「はごろもフーズ」のコーンをバターで炒めて、ガーリックとペッパーで味付けした大きなおにぎりの中具にいれました。

「たっぷりコーンマヨパン」 税込 181 円

しっとりとしてやわらかい食感が特長のパン生地の中に、「はごろもフーズ」の「シャキっと！コーン®」をたっぷりと入れました。

「シャキっと！コーン®」本来の甘さを引き立たせるために、酸味のあるマヨネーズで味付けしています。

「こっこ監修 たまごのカスタードサンド」 税込 225 円

静岡銘菓「こっこ」をイメージしたデザートです。たまごの風味を感じられるカスタードホイップクリームとミルクの味わいを感じられるホイップクリームを、しっとりとした食感でたまごの風味が感じられるブッセ生地で挟みました。

「シーチキン＆コーンまん」 税込 238 円

「はごろもフーズ」の「シャキっと！コーン®」と「シーチキン®」をふんだんに詰め込んだ、シャキっと！コーン®とシーチキン®のハーモニーを楽しめるボリューム感ある中華まんです。

「丹那牛乳のかにクリームコロッケ＆から揚げ弁当」 税込 646円 ※中部地区のまちかど厨房導入店（約 1,290 店）で発売

静岡県産「丹那牛乳」を使用した、サクサクとした食感と滑らかな優しい味わいのクリームが特長の“かにクリームコロッケ”と、鶏のから揚げを一緒に楽しめる店内調理のお弁当です。

店内の厨房スペースで、クリームコロッケと鶏のから揚げを揚げ、ごはんを炊いています。

商品詳細

11 月 11 日（火）発売 ＜3 品＞

商品画像（イメージ）

商品詳細

「タレメンチカツサンド」 税込 441 円

甘じょっぱいタレでメンチカツを味付けした静岡県のローカルフード「タレメンチカツ」をサンドした、ボリューム感のあるサンドイッチです。

「松楅監修 うまいラーメン～豚骨醤油～」 税込 697 円

1995 年に静岡県沼津市で創業した人気ラーメン店「松楅」に監修いただいたラーメンです。松楅の看板メニュー「うまいラーメン」のもちもちとした食感の太ちぢれ麺と、濃厚な味わいが楽しめる豚骨醤油スープを再現しました。

「五味八珍監修 油淋鶏弁当」 税込 697 円

静岡県を中心に店舗展開する中華ファミリーレストラン「五味八珍(ごみはっちん)」の人気メニュー「油淋鶏」を再現したお弁当です。酸味と甘みが効いたタレで味付けした油淋鶏は、ご飯との相性抜群です。