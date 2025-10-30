11 月 5 日（水）・6 日（木）「TOKYO RIGHTS MEETING 2025（東京版権説明会）」に出展いたします
株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は、東京ドームシティのプリズムホールで開かれる海外出版関係者に向けた版権商談会「TOKYO RIGHTS MEETING」に出展いたします。
TOKYO RIGHTS MEETING 2025
会 期：2025 年 11 月 5 日（水）・6 日（木）
時 間：1日目 11:00～18:00／2日目 10:00～17:00
開催地：東京ドームシティ プリズムホール
場 所：ブースNo.94 TWO VIRGINS Co.,Ltd.（株式会社トゥーヴァージンズ）
出展社ページ：https://tokyorightsmeeting.com/exhibitor/57/
TOKYO RIGHTS MEETING は、日本国内外より出版社が出展する、書籍の翻訳出版権などの版権ビジネスに特化した商談会です。6回目となる今年の会場規模は、前回の倍となる最大100ブースが予定されています。また商談会のほか、会場内のセミナースペースにて、出版関連セミナーが開催される予定です。
トゥーヴァージンズは2023年、2024年に続いて3回目の参加となります。
また、TWO VIRGINS GROUPとして株式会社秀和システム新社、株式会社Jパブリッシング、株式会社サトクリフの版権商談（ライセンスアウト・ライセンスイン）を行います。
書籍紹介（画像は一部です）
株式会社トゥーヴァージンズ
『黒澤明 オリジナル映画ポスター・コレクション』
『天使のたまご THE VISUAL COLLECTION』上段：カバー画像／下段：中面画像一部 © 押井守・天野喜孝・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ
株式会社秀和システム新社
『クトゥルフ神話生物解剖図鑑』
『日本語と英語でわかる！ もっと知りたくなる日本 茶道』
海外向け版権カタログ
株式会社トゥーヴァージンズと株式会社秀和システム新社では、海外向けの版権カタログを制作しております。（英語）
【株式会社トゥーヴァージンズ英語版カタログ】
【株式会社秀和システム新社英語版カタログ】
グループ・会社情報
トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/
株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/
版権問い合わせ先：info@twovirgins.jp
株式会社秀和システム新社：https://www.shuwasystem.co.jp/
版権問い合わせ先：info@sws-s.jp
株式会社Jパブリッシング：https://www.j-publishing.co.jp/
版権問い合わせ先：https://www.j-publishing.co.jp/contact
株式会社サトクリフ：https://sutcliffe.jp/
サービス問い合わせ先：https://sutcliffe.jp/contact/