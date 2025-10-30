黒澤明 オリジナル映画ポスター・コレクション

写真拡大 (全11枚)

株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は、東京ドームシティのプリズムホールで開かれる海外出版関係者に向けた版権商談会「TOKYO RIGHTS MEETING」に出展いたします。

 

TOKYO RIGHTS MEETING 2025

会　期：2025 年 11 月 5 日（水）・6 日（木）

時　間：1日目　11:00～18:00／2日目　10:00～17:00

開催地：東京ドームシティ プリズムホール

場　所：ブースNo.94　TWO VIRGINS Co.,Ltd.（株式会社トゥーヴァージンズ）

出展社ページ：https://tokyorightsmeeting.com/exhibitor/57/

 

TOKYO RIGHTS MEETING は、日本国内外より出版社が出展する、書籍の翻訳出版権などの版権ビジネスに特化した商談会です。6回目となる今年の会場規模は、前回の倍となる最大100ブースが予定されています。また商談会のほか、会場内のセミナースペースにて、出版関連セミナーが開催される予定です。

トゥーヴァージンズは2023年、2024年に続いて3回目の参加となります。

また、TWO VIRGINS GROUPとして株式会社秀和システム新社、株式会社Jパブリッシング、株式会社サトクリフの版権商談（ライセンスアウト・ライセンスイン）を行います。

 

書籍紹介（画像は一部です）

株式会社トゥーヴァージンズ

 


『黒澤明 オリジナル映画ポスター・コレクション』
『天使のたまご THE VISUAL COLLECTION』上段：カバー画像／下段：中面画像一部　© 押井守・天野喜孝・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ

株式会社秀和システム新社

 


『クトゥルフ神話生物解剖図鑑』
『日本語と英語でわかる！ もっと知りたくなる日本 茶道』

海外向け版権カタログ

株式会社トゥーヴァージンズと株式会社秀和システム新社では、海外向けの版権カタログを制作しております。（英語）

 

【株式会社トゥーヴァージンズ英語版カタログ】




【株式会社秀和システム新社英語版カタログ】




グループ・会社情報

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/

 

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/

版権問い合わせ先：info@twovirgins.jp

 

株式会社秀和システム新社：https://www.shuwasystem.co.jp/

版権問い合わせ先：info@sws-s.jp

 

株式会社Jパブリッシング：https://www.j-publishing.co.jp/

版権問い合わせ先：https://www.j-publishing.co.jp/contact

 

株式会社サトクリフ：https://sutcliffe.jp/

サービス問い合わせ先：https://sutcliffe.jp/contact/