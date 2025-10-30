【入場無料】東京スカイツリータウン(R)で「クリスマスマーケット(R)2025」11月6日(木)より開催。絵本のページをめくった先に広がるようなメルヘンチックな空間で「4mの巨大シュトレン入刀式」実施

ワールドリカーインポーターズ株式会社

ワインやビールの輸入卸販売や飲食店経営を行うワールドリカーインポーターズ株式会社／株式会社ザート商会（本社：東京都渋谷区、代表取締役：今里尚史）では、2025年11月6日(木)から開催する「東京スカイツリータウン(R)ドリームクリスマス2025」の一環として、同日より「絵本の中のクリスマスマーケット in 東京スカイツリータウン(R) 2025」を開催いたします。

シュトレン入刀式の様子（昨年の様子）

■ 昨年好評だった「巨大シュトレン入刀式」を今年も開催！

開催初日には、ドイツ・ドレスデンの伝統に由来する「巨大シュトレン入刀式」を実施します。今年もサンタクロースが特製の巨大ナイフで全長約4mのシュトレンを入刀し、切り分けられたシュトレンは実際に販売されます。会場全体がイルミネーションに包まれるなか、幻想的なセレモニーとしてお楽しみいただけます。

・日時：2025年11月6日（木）19:30頃～（イルミネーション点灯式終了後）

・場所：東京スカイツリータウン(R)4階 スカイアリーナ

・内容：サンタクロースによる巨大シュトレン入刀／記念撮影／販売・試食

※入刀式の開始時間は、イルミネーション点灯式終了後に行われるため時間が前後する場合がございます。

※「クリスマスマーケット(R)」は株式会社ザート商会の登録商標です。

■ 取材・撮影のご案内

報道関係者の皆さまを対象に、「巨大シュトレン入刀式」の取材申込を受け付けております。

ご希望の方は、以下フォームまたはメールにて【11月4日（火）まで】にご連絡ください。

・フォーム：https://forms.gle/yVigivBqpZybdqhP6(https://forms.gle/yVigivBqpZybdqhP6)

・メール：contact@world-liquor-importers.co.jp

（件名：「クリスマスマーケット2025取材希望」）

■ テーマは「絵本の中のクリスマスマーケット」

今年で10回目を迎える東京スカイツリータウン(R)の冬の風物詩「クリスマスマーケット(R)」は、“絵本の中のクリスマスマーケット”をテーマに、まるで物語のページをめくった先に広がるような幻想的な空間が登場します。

会場には、今年最大規模となる15棟のヨーロッパ式ヒュッテ（木の小屋）が登場します。本場ドイツから直輸入したパステルカラーのかわいらしいエルツ人形やサンタたちが皆さまをお出迎えし、まるでドイツのクリスマスマーケットに訪れたような雰囲気をお楽しみいただけます。

注目の新メニューとして、店内で「手作り・焼きたて」の生バウムクーヘンや、ふんわりとした食感が魅力のドーナツが初登場。さらに初日には、全長約4mを誇る日本最大級の“巨大シュトレン”が登場します。

巨大シュトレンは職人が３か月かけて焼き上げ、前日から丁寧に組み上げて完成させた逸品で、シェフこだわりの食材と製法による手作りならではの味わいをお楽しみいただけます。

昨年に続き、カラーバリエーションを新たにしたお菓子の家も再登場いたします。お子さまから大人まで心ときめく空間が広がります。グリューワインやホットココア、焼き菓子やソーセージなど、心も体もあたたまる冬の味覚をご堪能ください。

■ 「クリスマスマーケット(R)2025」開催概要

・会期：2025年11月6日（木）～12月25日（木）

・時間：11:00～22:00（L.O.21:00）

・会場：東京スカイツリータウン(R)4階 スカイアリーナ

・入場料：無料

・主催・運営：ワールドリカーインポーターズ株式会社

・特設ページ：［準備中］

■ 会場の見どころ

1. 全長約4メートルにも及ぶ巨大シュトレン



全長約4メートルにも及ぶ巨大シュトレンが登場。

ドイツ・ドレスデンの伝統を受け継ぐ入刀式では、サンタクロースが特製ナイフでカッティングします。

観覧・撮影も可能な、クリスマスマーケットの象徴的イベントです。

全長約4メートルの巨大シュトレン（昨年の様子）

2.今年最大規模となる15棟のヨーロッパ式ヒュッテ（木の小屋）が登場

木組みのヒュッテには、グリューワインや焼きたてスイーツ、雑貨がずらり。

エルツ人形やサンタが出迎えるあたたかな雰囲気の中で、本場さながらのマーケット体験を楽しめます。



3.初登場。店内で手づくり揚げたてのドーナツ屋さん



今年初登場となる「ドーナツ」は、ふんわり軽い口どけが魅力。

その場で揚げたてを提供するライブ感と甘い香りが、会場の人気スポットになりそうです。

【初登場】店内で手作りドーナツ（シュガー・チョコレート・ストロベリー）

4. 行列必至！初登場・手づくり焼きたて生バウムクーヘン屋さん

職人が一層ずつ丁寧に焼き上げる様子を間近で楽しめ、焼きたてならではの香ばしい味わいを堪能できます。思わず並びたくなる、行列必至のバウムクーヘンです。

【初登場】手作り生バウムクーヘン（ チョコレートトッピング）

5.クリスマスアーケード

光と雪の演出が交錯するフォトジェニックな通り道。

会場中央に位置し、イルミネーションに包まれる幻想的な空間は撮影スポットとしても人気です。

クリスマスアーケード（昨年の様子）

6.クリスマスグッズ

ランタン、クリスマスマグカップ、エルツ人形など、ギフトにもぴったりな雑貨を豊富にラインナップ。

手づくりの温もりを感じるアイテムが、クリスマス気分をいっそう高めます。

クリスマスグッズ

■クリスマスマーケット(R)とは

1393年にドイツで始まったと言われているヨーロッパの伝統的なクリスマスイベントです。クリスマスを待ちわびる「アドヴェント（ドイツ語でクリスマス前の4週間）」の期間に、クリスマス準備のショッピングを楽しむ市で、ドイツ語でWeihnachtsmarkt（ヴァイナハツ・マルクト）と呼ばれ、ドイツ圏ではほぼ全ての都市、小都市で行われています。夜が長く寒い冬のドイツの呼び物として定着しています。

クリスマスマーケット(R)（昨年の様子）クリスマスマーケット(R)（昨年の様子）クリスマスマーケット(R)（昨年の様子）

【会社概要】

会社名：株式会社ザート商会/ワールドリカーインポーターズ株式会社

所在地：〒150-0011東京都渋谷区東一丁目29番3号

渋谷ブリッジB棟3階

代表者：代表取締役 今里 尚史

事業内容：輸入酒類販売・飲食事業運営・イベント企画運営

URL：https://www.zato.co.jp

【お問い合わせ先】

株式会社ザート商会/ワールドリカーインポーターズ株式会社

広報：神谷