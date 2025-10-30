まめっち・くちぱっちたちがカフェでおもてなし♪　カプコンカフェ×「かえってきた！たまごっちのプチプチおみせっち」　かわいさ満点で11月21日（金）より開催決定！

株式会社カプコン

2025年11月21日（金）～2026年1月15日（木）の期間中、カプコンカフェ池袋店と梅田店の2店舗において、株式会社バンダイの人気コンテンツ「たまごっちのプチプチおみせっち」とのコラボメニューやグッズを展開するコラボレーションの第2弾を開催いたします。

■「たまごっちのプチプチおみせっち」コラボ第2弾のメインビジュアルはこちら！

今回のコラボレーションでは「かえってきた！たまごっちのプチプチおみせっち」と題して、コラボ第2弾のメインビジュアルを展開。イラストには前回に引き続き、まめっち、くちぱっち、めめっちたちが登場！ さらに、みるくっち、シャイクっち、みみっちが新たに仲間入りし、たまごっちの世界観をたっぷり楽しめる、かわいさ満点のイラストになりました。

現在、こちらのメインビジュアルを基にコラボメニューや、コラボグッズを鋭意制作中です。

今後の情報にご期待ください！

■カプコンカフェ 池袋店 「たまごっちのプチプチおみせっち」コラボ告知サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomcafe-ikebukuro/topics/1974/

■カプコンカフェ 梅田店 「たまごっちのプチプチおみせっち」コラボ告知サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomcafe-umeda/topics/2088/

■予約システム

「カプコンカフェ」では、お席を事前にご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。皆様のご来店をお待ちしております。

▼カプコンカフェ 池袋店 予約ページ

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true

▼カプコンカフェ 梅田店 予約ページ

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true

※店舗により予約ページが異なりますので、ご注意ください。

■「たまごっちのプチプチおみせっち」コラボ開催概要■

・店舗 ：「カプコンカフェ 池袋店」

東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F

03-5904-9106

【公式サイト】

http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/

「カプコンストア＆カフェ 梅田店」

大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 13F

06-4256-8248

【公式サイト】

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/

・開催期間 ：2025年11月21日（金）～2026年1月15日（木）

・カフェ公式X（旧Twitter）：https://x.com/Capcom_Cafe

