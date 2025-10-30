まめっち・くちぱっちたちがカフェでおもてなし♪　カプコンカフェ×「かえってきた！たまごっちのプチプチおみせっち」　かわいさ満点で11月21日（金）より開催決定！

写真拡大 (全2枚)

株式会社カプコン

2025年11月21日（金）～2026年1月15日（木）の期間中、カプコンカフェ池袋店と梅田店の2店舗において、株式会社バンダイの人気コンテンツ「たまごっちのプチプチおみせっち」とのコラボメニューやグッズを展開するコラボレーションの第2弾を開催いたします。




■「たまごっちのプチプチおみせっち」コラボ第2弾のメインビジュアルはこちら！　
今回のコラボレーションでは「かえってきた！たまごっちのプチプチおみせっち」と題して、コラボ第2弾のメインビジュアルを展開。イラストには前回に引き続き、まめっち、くちぱっち、めめっちたちが登場！　さらに、みるくっち、シャイクっち、みみっちが新たに仲間入りし、たまごっちの世界観をたっぷり楽しめる、かわいさ満点のイラストになりました。
現在、こちらのメインビジュアルを基にコラボメニューや、コラボグッズを鋭意制作中です。
今後の情報にご期待ください！





■カプコンカフェ　池袋店　「たまごっちのプチプチおみせっち」コラボ告知サイト
https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomcafe-ikebukuro/topics/1974/


■カプコンカフェ　梅田店　「たまごっちのプチプチおみせっち」コラボ告知サイト


https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomcafe-umeda/topics/2088/



■予約システム


「カプコンカフェ」では、お席を事前にご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。皆様のご来店をお待ちしております。



▼カプコンカフェ 池袋店　予約ページ


https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true　


▼カプコンカフェ 梅田店　予約ページ


https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true　


※店舗により予約ページが異なりますので、ご注意ください。



■「たまごっちのプチプチおみせっち」コラボ開催概要■
・店舗　　　　　　　　　　：「カプコンカフェ 池袋店」


　　　　　　　　　　　　　　　東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F


　　　　　　　　　　　　　　　03-5904-9106


　　　　　　　　　　　　　　【公式サイト】


　　　　　　　　　　　　　　　http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/


　　　　　　　　　　　　　　「カプコンストア＆カフェ 梅田店」


　　　　　　　　　　　　　　 　大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 13F


　　　　　　　　　　　　　　　 06-4256-8248


　　　　　　　　　　　　　　【公式サイト】


　　　　　　　　　　　　　　　https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/　


・開催期間　　　　　　　　：2025年11月21日（金）～2026年1月15日（木）


・カフェ公式X（旧Twitter）：https://x.com/Capcom_Cafe　



(C)BANDAI
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)CAPCOM