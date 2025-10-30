こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
札幌の“ここにしかないグラニフ”も、充実のラインナップ！11月15日グランドオープンの旗艦店「グラニフ札幌」限定商品を公開
ローカルコラボレーションのほか、北海道らしいモチーフや色をあしらったオリジナルアイテムにも注目！グランドオープンを記念したキャンペーンも開催。
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田昭彦、以下グラニフ）は、2025年11月15日(土)、新たな旗艦店として「グラニフ札幌」をグランドオープンいたします。
2023年12月オープンの「グラニフ東京」（原宿）、2025年7月オープンの「グラニフ福岡天神」に続く3店舗目の旗艦店となる「グラニフ札幌」は、北海道の商業・ビジネス・観光の中心地である札幌大通エリアの南１条通に面したストアです。2フロア119坪の路面店で、アニメ、マンガ、ゲーム、アート、キャラクターなどオリジナル／ライセンスの多彩なコンテンツ・商品のラインナップに加えて、店内にはブランド初となるアミューズメントエリアも展開。道内外はもちろん訪日客も多い札幌で、ポップカルチャーと暮らしをつなぎ、新たなコンテンツとの出会いを創出する「ポップカルチャーのセレクトショップ」として、その魅力を広く発信してまいります。
そして、グラニフが旗艦店でのブランド体験として大切にしている“ここにしかないグラニフ”を札幌でもたっぷりとお楽しみいただけるよう、今回もさまざまな同店限定商品が登場いたします。北海道らしいモチーフとグラニフのオリジナルキャラクターとの組み合わせがユニークなアイテムや、ローカルコラボレーションとして展開する「札幌市円山動物園」「HIGUMA Doughnuts（ヒグマドーナッツ）」との楽しいラインナップは、すべてここでしか手に入らないエクスクルーシブなコレクションです。
なお、グランドオープンを記念し、ノベルティプレゼントや会員限定10%OFFキャンペーンを実施するほか、新デザインのグラニフのショップバッグを、グラニフ札幌にていち早くご利用いただけます。
グラニフ札幌でしか味わえない、唯一無二のブランド体験をぜひお楽しみください。
・グラニフ札幌 特設サイト
https://www.graniph.com/other/graniphsapporo
グラニフ札幌 店舗概要
オープン日：2025年11月15日(土) AM11:00グランドオープン
住所：060-0061 北海道札幌市中央区南一条西二丁目4-3
アクセス：地下鉄各線 大通駅 徒歩1分、札幌市電 西4丁目駅 徒歩3分
営業時間：11:00～20:00
定休日：無休（元旦のみ休業）
2Fアミューズメントエリア（イメージ）
グラニフで初展開となるアミューズメントエリア。札幌限定トイが手に入るクレーンゲームとガチャガチャを設置。ゲームのほか、高さ約2.3mのモコモコビューティフルシャドーと撮影できるフォトスポットや、グラニフのオリジナルキャラクターのデザイナーがペインティングを手がけたアートミラーも登場いたします。
グラニフ札幌 限定商品
北海道らしいモチーフや色をあしらった店舗限定商品。
力強さと温かみのあるオレンジ「Maple Glow」、北海道の自然や空を思わせるブルー「Sapporo Sky」、優しい癒しのラベンダー「Lavender Mist」の3色をテーマカラーとして、アパレルアイテムや雑貨に展開いたします。
アパレルアイテムには、バックスタイルに札幌の都市コード「SPK」やグラニフの店舗番号をあしらい、より限定感のあるデザインに仕上げました。
また、店内2Fのアミューズメントエリアにフォトスポットとして設置する、高さ約2.3mのモコモコビューティフルシャドーを閉じ込めたスノードームも登場いたします。
（価格はすべて税込）
北海道といえば！のサケ・カニが登場した、ユニークなグラフィックのTシャツ。
リアルなサケとビューティフルシャドーのちょっぴりシュールな組み合わせ。札幌ではカニと威嚇しあっているイカクの可愛らしさ。
どちらも、グラニフらしい表現をお楽しみいただけるTシャツです。
ビューティフルシャドー・イカクをそれぞれ２色で展開いたします。
Tシャツ 各 3,500円
カラー：ホワイト・ネイビー
サイズ：SS/S/M/L/XL/XXL
日本を代表する雪まつりが開催される札幌。その雪像たちの中に、ビューティフルシャドーとイカクがこっそり参加!?
雪像づくりにいそしんだり休んだり、ザリガニは雪像の上で威嚇してみたり。それぞれのキャラクターの世界観をお楽しみいただけるグラフィックのTシャツです。
ビューティフルシャドー・イカクをそれぞれ２色で展開いたします。
Tシャツ 各 3,500円
カラー：ホワイト・ネイビー
サイズ：SS/S/M/L/XL/XXL
ストアのロゴをテーマカラーのラベンダーでアレンジしたスウェット。お土産にもぴったりです。
ビューティフルシャドーとイカクをそれぞれ2 色で展開します。
スウェット 各 5,900円
カラー：ヘザーナチュラル・ブラック
サイズ：SS/S/M/L/XL
シンプルな「SAPPORO」のレターに、さりげなく潜むビューティフルシャドー。存在感たっぷりなバックスタイルのビューティフルシャドーズームとのコントラストをお楽しみください。
パーカー 各 6,900円
カラー：オフホワイト・ブラック
サイズ：SS/S/M/L/XL
「CTFK」とのコラボレーションによるバッグに、グラニフ札幌限定カラーが登場。
ラベンダーのコードが、ビューティフルシャドーズームのブラックに映えてアクセントに。
左：バックパック 7,500円
右：ミニショルダーバッグ 6,500円
フォルムが可愛いミニチャームのグラニフ札幌限定バージョン。
テーマカラーのビューティフルシャドーのほか、札幌限定Tシャツを着たり、手にとうもろこしやソフトクリームを持ったりと、北海道を満喫しているビューティフルシャドーとイカクが登場します。
ミニチャーム（全7種類） 各1,900円
グラニフ札幌2Fのアミューズメントエリアにフォトスポットとして設置する、高さ約2.3mのモコモコビューティフルシャドー。その姿を、そっと小さな雪の世界に閉じ込めたスノードームです。
グラニフ札幌での思い出を、ぜひ飾ってお楽しみください。
スノードーム 2,500円
グラニフ札幌 ローカルコラボレーション「札幌市円山動物園」「HIGUMA Doughnuts」
地方旗艦店でのローカルコラボレーションとして、「札幌市円山動物園」「HIGUMA Doughnuts」とのコラボレーション商品を同店限定で販売。「札幌市円山動物園」はイカク、「HIGUMA Doughnuts」はビューティフルシャドーとのコレクションで、それぞれの世界観が広がるユニークな限定アイテムは、札幌のおみやげにもおすすめです。
なお「札幌市円山動物園」コラボレーション商品につきましては、同園への活動支援として、販売商品の売上の一部を寄付する取り組みを実施いたします。
・商品ラインナップ（両コラボレーション共通）
Tシャツ（2種類）各 3,500円、スウェット（2種類）各6,900円、パーカー（2種類）各7,900円
トートバッグ 2,900円、フラットポーチ 2,500円、ウォレット 3,500円、チャーム 2,900円、
キーホルダー 1,200円、ステッカーセット 500円、スティッキーノート（2種類）各600円、
クリアファイルA5（2 種類）各300円、スタンドメモ（2種類） 各500円、マスキングテープ（2種類）各600円
・SAPPORO MARUYAMA ZOO × IKAKU
大好きなりんごに、きれいな雪の結晶がキラリ！動物園で暮らすレッサーパンダと会えることを楽しみに、札幌でワクワクが止まらないIKAKUが元気にはしゃいでいます。
【札幌市円山動物園】
1951年に北海道初の動物園として開園。園内では約143種類、619点（2025年3月末時点）の動物を飼育しており、北海道で最も古い歴史を誇る動物園として、今もなお道内外から愛され、多くの観光客が訪れています。
・札幌市円山動物園 公式サイト https://www.city.sapporo.jp/zoo/
・HIGUMA Doughnuts × Beautiful Shadow
ヒグマさんに北海道のおいしいドーナッツを教わるため、モコモコのクマに変身して札幌へ向かったビューティフルシャドー。みんなで一緒に旅とドーナッツを楽しんでいます。
【HIGUMA Doughnuts（ヒグマドーナッツ）】
北海道の豊かな食材を活かしたドーナッツ専門店。北海道産の厳選された小麦、牛乳、バター、砂糖など、スイーツの原材料の宝庫である北海道の恵みを贅沢に使用し、ひとつひとつハンドメイドで製造しています。故郷・北海道の価値を再発見し、新しい形で発信したいという想いから生まれたブランドです。
・HIGUMA Doughnuts 公式サイト https://www.higuma.co/
グラニフ札幌 オープンキャンペーン
11月15日(土)のグランドオープンを記念し、税込5,500円以上のお買い上げでオリジナルエコバッグを1点プレゼントいたします。
また、グラニフメンバーシップ会員さま対象に、税込5,500円以上のお買い上げで全品10%OFFとなるキャンペーンを実施。当日の会員登録でも対象となります。
実施期間：2025年11月15日(土)～11月30日(日)
※ノベルティは一度のお会計につき1点のお渡しとなります。また、在庫がなくなり次第終了となります。
※予告なくキャンペーンの内容が変更、または終了することがございます。
ショップバッグリニューアル 先行実施
オモテ
ウラ
グラニフでは2025年12月よりショップバッグのデザインをリニューアルいたします。
全店でのリニューアルに先がけて、グラニフ札幌ではグランドオープン当日より新デザインのショップバッグをご利用いただけます。
（有料、グラニフメンバーシップ会員さまにはご購入時に無料で1枚お渡し）
※その他のグラニフの店舗では、12月2日(火)より新デザインのショップバッグに切り替え予定です。
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：74店舗（国内73、海外1）※2025年10月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/%40566yickw
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
