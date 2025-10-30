札幌の“ここにしかないグラニフ”も、充実のラインナップ！11月15日グランドオープンの旗艦店「グラニフ札幌」限定商品を公開

グラニフで初展開となるアミューズメントエリア。札幌限定トイが手に入るクレーンゲームとガチャガチャを設置。ゲームのほか、高さ約2.3mのモコモコビューティフルシャドーと撮影できるフォトスポットや、グラニフのオリジナルキャラクターのデザイナーがペインティングを手がけたアートミラーも登場いたします。