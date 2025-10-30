年平均成長率10.2%へ--サーボ電動シリンダ市場、電動化と省エネ化が加速
サーボ電動シリンダは、ボールねじ、サーボモータ及びフィードバックシステムから構成される。その作動原理はボールねじ機構に基づき、ナットとねじ軸の間での正確な転がり接触を通じて、サーボモータの回転運動を直線運動に変換するものである。
業界の発展特徴：精密化と持続可能性へのシフト
サーボ電動シリンダ市場の発展を牽引しているのは、精密化と持続可能性という2つの潮流である。まず、IoTやAIを活用した生産ラインの高度化により、従来以上に高精度な動作制御が求められている。サーボ制御によるミクロン単位の位置決めは、生産歩留まりの改善や不良率低減に直結し、顧客満足度やコスト競争力に寄与する。次に、持続可能性の観点では、エネルギー効率が高く、油圧に比べて環境負荷が少ない点が導入の決め手となっている。カーボンニュートラルへの対応が企業の課題となる中、電動化技術は必然的に選択肢の中心に据えられている。加えて、ユーザー業界ではカスタマイズニーズが強く、用途ごとにストロークや荷重、速度の柔軟な設計が求められる。こうした要求に応える製品開発力こそが、今後の企業競争における決定的な要素となっている。
市場規模：二桁成長を続ける拡大基調
LP Informationの最新レポート「グローバルサーボ電動シリンダ市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/111626/servo-electric-cylinder）によれば、サーボ電動シリンダ市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）10.2%という高水準を維持し、2031年には10.26億米ドル規模に到達すると予測されている。これは、産業自動化の進展や省エネルギー規制の強化といった外部環境に支えられた成長であり、他の産業用アクチュエータ市場と比較しても顕著な拡大を示す。地域別に見ると、アジア太平洋地域では自動車やエレクトロニクスの生産拠点として需要が集中しており、北米・欧州においても持続可能性の要請を背景に導入が進んでいる。とりわけ、半導体やEV産業の投資拡大は今後数年間の市場成長を加速させる要因となる。市場の裾野が広がる一方で、供給側には高い技術力と信頼性が求められ、参入障壁は相対的に高まっているといえる。
図. サーボ電動シリンダ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333134&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333134&id=bodyimage2】
図. 世界のサーボ電動シリンダ市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要生産企業：技術革新をリードするグローバルプレイヤー
サーボ電動シリンダ市場は、グローバルな大手企業を中心に形成されている。LP Informationのトップ企業研究センターによれば、Thomson Industries、Parker Hannifin、Bosch Rexroth、Ewellix、THK、IAI、LINAK、Festo、SINTOKOGIO、TOXといった企業が主要プレイヤーとして名を連ね、2024年時点で上位10社が全体の約53%の市場シェアを占めている。これらの企業は、長年にわたる技術蓄積とグローバルネットワークを活かし、製品の高精度化やデジタル制御との融合を推し進めている。また、顧客ごとのニーズに対応するためのモジュール化設計やカスタマイズ対応に注力し、競争力を維持している。今後は、AI制御との連携、軽量化素材の採用、さらには予知保全を可能にするセンサー統合など、次世代の付加価値提案が企業の差別化要因となる見通しである。
