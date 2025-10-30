11月1日は「ワンワンワンの日」！AIカメラアプリ「YouCam Perfect」で愛犬の “キメ顔証明写真” を生成

パーフェクト株式会社

パーフェクト株式会社（本社：東京都）は、AIを活用した写真加工・編集アプリ「YouCam Perfect（ユーカム パーフェクト）」において、11月1日の「ワンワンワンの日（犬の日）」を記念し、愛犬の写真を究極に可愛く、そしてユーモアたっぷりに仕上げることができる新機能をご紹介します。

■ AI技術で実現！１枚の愛犬写真が “キメ顔証明写真” に大変身

「ユーカム（YouCam Perfect）」のAI機能のハイライトのひとつは、犬の顔を認識し、まるでプロのスタジオで撮影したような、人間顔負けの整った「証明写真」を自動生成する機能です。

写真を１枚アップロードするだけで、AIが背景を切り抜き、正面を向いた「キメ顔」に自動補正。愛嬌たっぷりで可愛いながら、どこか真面目な証明写真を一瞬で生成します。

静止しての撮影が難しい愛犬でも、このAI機能が「最高の一枚」を保証します。（※AIアシスタント機能使用）

■ SNSアイコンにもぴったり！愛犬の魅力を最大限に引き出す多彩なAI機能

「ユーカム（YouCam Perfect）」は、「証明写真」化だけでなく、愛犬の「可愛い」をさらに高めるための多彩なAI加工機能を搭載しています。

１．AIイラスト機能

写真をアップロードするだけで、愛犬を二次元アニメ風や油絵風など、約40種類のスタイルでイラスト化。SNSのアイコンや待ち受け画像に最適です。

２．テンプレート＆コラージュ機能

愛犬の可愛い瞬間をまとめて編集できるコラージュ機能のほか、オリジナルの「ペット免許証」が簡単に作れるテンプレートもご用意しています。

３．AIオブジェクト除去機能

散歩中の写真に写り込んだ通行人や不要な背景をワンタップで除去。愛犬だけが主役の完璧な一枚に仕上げます。

11月1日の「犬の日」は、「ユーカム（YouCam Perfect）」の最新AI機能を使って、愛犬の魅力を最大限に引き出した、世界に一つだけのコンテンツを作成し、SNSでシェアしてみませんか。

証明写真の作り方はこちら :https://www.perfectcorp.com/ja/consumer/blog/photo-editing/AI-dog-ID-photo

アプリのダウンロードはこちら :https://www.perfectcorp.com/ja/consumer/apps/ycp

■パーフェクト株式会社について

公式サイト :https://www.perfectcorp.com/ja/business?utm_source=prtimes&utm_medium=pets

2015年に創業し、化粧品ブランド、ファッションブランド、小売店、サロン、クリニック向けに、AI肌解析、バーチャル試着、パーソナライズサービスを提供しています。消費者の生活を美しくするための技術である「Beautiful AI」を推進するテクノロジー集団です。 日本、北米、欧州、中国、台湾、インドに拠点を構え、サービスを60か国以上で展開しています（2025年時点）。

ビューティーとテクノロジー、ファッションとテクノロジーを融合させ、消費者とブランドを今までにない新たな形で繋ぐプラットフォームを構築し、全世界で700以上のブランドにご利用いただき、80万点を超えるコスメアイテムのバーチャル試着体験を年間100億回を超える利用ボリュームで展開しております。

またバーチャル試着によるDX推進は、美容業界各社のプラスチック使用量削減、CO2削減などのサスティナブルな取り組みを現実的にサポートして、より楽しく住みやすい社会づくりにも貢献している実績があります。