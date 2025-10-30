【まじめえひめプロジェクト】ネルソンズの和田まんじゅう イノシシのマンガ肉に食らいつく！？

株式会社エースクリエイティブ

まじめなえひめ研究所（愛媛県松山市本町6丁目7-4・代表秋山真哉・https://majimena.ehime.jp/）

で展開中の「まじめなえひめ研究所」YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/channel/UCc5DAxVc0ypMwqXpiwb_rZw）の新作映像『【ネルソンズ・和田まんじゅうの愛媛狩猟体験#3】イノシシのマンガ肉に食らいつく！？』を2025年10月30日（木）20:00より公開いたします。

愛媛県では「若者が“まじめ”に活躍する愛媛県」のイメージ定着を目指し、県内の若者が中心となった情報発信チーム「MEラボ」が愛媛の魅力発信を行うため、著名人を起用したプロモーションを展開しています。

「頑張りまんじゅう！」のあいさつが、愛媛の山に響く！？お笑いトリオ・ネルソンズの和田まんじゅうさんが、愛媛県伊方町を訪問。狩猟体験を通じて、狩猟の奥深い魅力と地域の豊かな恵みを伝えました。

◼️今回公開される「第3弾」について

タイトル：【ネルソンズ・和田まんじゅうの愛媛狩猟体験#3】イノシシのマンガ肉に食らいつく！？

ロケ地：愛媛県伊方町・佐田岬 亀ヶ池温泉

出演者：ネルソンズ 和田まんじゅう

内容：第3弾では、狩猟体験後にイノシシのマンガ肉を試食しました。さらに、体験で疲れた体を癒すために伊方町にある「佐田岬 亀ヶ池温泉」へ。お風呂あがりにはスイーツも堪能。

主な見どころ：ネルソンズ 和田まんじゅうがイノシシのマンガ肉

公開日：2025年10月30日（木）20:00

◼️ワイルド肉に困惑！？温泉では癒しのひと時を体験

前回の狩猟体験で、予想以上のセンスを発揮した和田さん。今回は、狩猟の講師を務めた伊勢さんが用意した“イノシシのマンガ肉”を試食することに。骨付きでワイルドな見た目のお肉を前に、和田さんは少し戸惑い気味。「ちょっと嫌かもしれない…」と苦手意識を見せつつも、いざ食べてみるとその柔らかくクセのない味わいに驚き、「うまい！」と絶賛していました。

狩猟体験で疲れた体を癒やすため、次に訪れたのは同じく伊方町にある「佐田岬 亀ヶ池温泉」。

四国最西端に位置するこの温泉施設は、2021年に落雷で全焼するという不運に見舞われましたが、再建を経て2024年にリニューアルオープンしました。

温泉でリフレッシュしたあとは、かわいい亀のクッキーが添えられたソフトクリームを堪能。ロケの感想を聞かれた和田さんは、「最初はドッキリででかいイノシシに追われるのかと思ってましたけど…いいロケですね」と話していました。

◼️『MEラボ』メンバー コメント

今回ロケ地となった伊方町で普段生活していても、イノシシの出現情報や農作物への被害の話はよく聞

きますが、狩猟に関する情報はあまり聞きません。和田まんじゅうさんのような著名な方が実際に狩猟

用罠の設置を体験し、その様子を公開することで、愛媛県内・県外問わず多くの方に狩猟の現場を知っ

てもらえる機会になればと思います。また亀ヶ池温泉も紹介してくださり、四国最西端・愛媛県伊方町

のことを知っていただければとても嬉しいです。

私自身、動画の撮影現場を見学するのは今回が初めてで、カメラがまわった際の独特の緊張感や出演者

の皆さんの巧みな話術など学ぶことが多くありました。亀ヶ池温泉の紹介役として私も出演させていた

だき、緊張しましたがとても貴重な経験でした。MEラボメンバー兼伊方町地域おこし協力隊として、

今回の経験を今後の愛媛県PR活動に活かしていきたいです。この度は伊方町にお越しいただき、あり

がとうございました。

◼️今後の動画公開スケジュール（全4回）[表: https://prtimes.jp/data/corp/95759/table/52_1_de0515557c26731883a0c6b4dff03c67.jpg?v=202510300357 ]

■出演者プロフィール

ネルソンズ 和田まんじゅう

1985年9月20日生まれ、島根県出身。2010年、青山フォール勝ち・岸健之助とともにお笑いトリオ「ネルソンズ」を結成。「キングオブコント2019」「「キングオブコント2022」では決勝に進出し、実力派トリオとして注目を浴びる。

「頑張りまんじゅう！」のあいさつで知られ、明るく親しみやすいキャラクターでもおなじみ。