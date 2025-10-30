公式ホームページリニューアルのお知らせ ５年ぶりの大幅リニューアルで “まごころ” な引越体験を

株式会社サカイ引越センター

株式会社サカイ引越センター（大阪府堺市：代表取締役社長 田島 哲康）は、2025年10月30日（木）に公式ホームページ（https://www.hikkoshi-sakai.co.jp/）をリニューアル公開いたしました。今回のリニューアルは、2020年の前回改修から約5年ぶりとなる大幅な刷新であり、より快適で直感的なユーザー体験を実現することを目的としています。

これまで、マイナーチェンジを重ねながら機能改善を行ってまいりましたが、今回は「わかりやすさ・使いやすさ」と「まごころ」を軸に、構造・導線・デザインを全面的に見直しました。

今後も、より多くのお客様に「まごころ」を届けられるよう、サービス・情報発信の両面で進化を続けてまいります。

● リニューアルのポイント

・ 引越しプランシミュレーション

1分で簡単診断！くすっと笑ってしまう６つの質問で、

オススメ引越しプランやオプションサービスをご提案します。

・ エリア検索機能

トップページからお引越対応エリア検索ができます！

北海道から沖縄まで全国４７都道府県、２００を超える

支社ネットワークであなたのお住まいのエリアにも対応！

・ 引越しまごころナビ

お引越しが初めての方でも安心してご利用いただけるように

ご家族引越しや単身引越しに合わせたガイドをご用意。

荷造りのコツや便利な引越にまつわるやることストで、初めて

の方でも安心して引越し準備が進められます。

その他にも、「おトクな引越し日カレンダー」や、「お引越しやることリスト」等、新生活を応援する多彩なコンテンツをご用意しました。