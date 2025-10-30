ロチェスターエレクトロニクス、Nexperia製品の在庫提供でグローバルな継続供給をサポート

Nexperia製品を継続供給サポート

Rochester Electronics, Ltd.Nexperia製品の在庫検索はこちら :https://www.rocelec.jp/category/all-parts?manufacturer=Nexperia

2025年10月米国マサチューセッツ州ニューベリーポート：Rochester Electronics, LCC(本社：米国マサチューセッツ州/Rochester Electronics, Ltd. 日本オフィス代表：藤川博之、以下ロチェスターエレクトロニクス)は、半導体業界が変化する供給状況に対応する中、オリジナル半導体メーカー認定の正規販売代理店として、Nexperia製品の在庫を即時提供することで、世界中の製造メーカーへの継続的なサポートを実現しています。

“当社のミッションは、サプライチェーンの継続性と信頼性を支えることです。ロチェスターエレクトロニクスは、現行品および製造中止品（EOL）を含む29億個のNexperia製品在庫を保有しており、お客様が必要とするタイミングと場所において、リスクのないトレーサブルな製品を確実に提供する体制を整えています”。

- Nick Rabbitt, VP of Global Supplier Development, Rochester Electronics

ロチェスターエレクトロニクスは、グローバル物流インフラと長期的な製品供給への取り組みにより、時間的制約のある需要に直面する製造メーカーに信頼できる供給パートナーとなっています。すべての製品は認定および保証されており、お客様の混乱を回避し、コンプライアンスを維持するための支援を提供しています。

ロチェスターエレクトロニクスについて

ロチェスターエレクトロニクスは、70社以上の主要半導体メーカーにより認定された、半導体製品を継続供給する業界最大手の正規販売代理店及び製造メーカーです。

オリジナル半導体メーカー認定の製造メーカーとして、150億個以上の在庫と20万種類以上の製品群を持ち、世界最大規模の製造中止品(EOL品)及び現行品を供給しています。また、オリジナル半導体メーカー認定の製造メーカーとして、ダイ換算で120億個以上のウェハ在庫を持ち7万種類を超える製品展開が可能、また今まで2万種類以上の再生産実績があります。さらに設計、ウェハ設計、組立、テスト、信頼性やIPアーカイブなど、製造サービス全般のターンキー・ソリューションを提供することにより、市場投入までの時間を短縮しています。

ロチェスターエレクトロニクスは、豊富な製品在庫、付加価値サービス及び製造ソリューションで、半導体製品の継続供給サポート及び製造をサポートするソリューション・プロバイダーです。

世界の主要マーケットにいる当社セールスチームとサポートスタッフに加え、ロチェスターエレクトロニクスは対面、電話又は通販サイト（Eコマース）を通して顧客のニーズにいつでも答えられるようにしています。

詳しくは、http://www.rocelec.jpをご覧ください。

また、当ウェブサイトより製品の在庫検索および購入も可能です。ぜひご利用ください。

お問合せについて

Rochester Electronics, Ltd. 日本営業本部

マーケティングチーム

Email：kstrauss@rocelec.com

*本プレスリリース内に記載されている、商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。

*本プレスリリースのすべての内容は、発表日現在のものです。その後予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。