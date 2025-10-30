11月は「和食月間」！簡単・時短で作れる 「和食レシピ特集」を『デリッシュキッチン』が公開！

株式会社エブリー

株式会社エブリー（本社：東京都港区、代表取締役：吉田 大成）が運営する日本最大級のレシピ動画メディア『デリッシュキッチン』は、11月の「和食月間」に合わせ、簡単・時短で作れる「和食レシピ特集」を公開しました。当社は、ユネスコ無形文化遺産である和食文化を次世代へ継承する、農林水産省主導の官民協働プロジェクト「楽しもう！にほんの味。」（楽し味プロジェクト）(https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/culture/wagohan_project.html)に参画しています。そこで今回、和食の継承に伴う課題解決に向け、現代の忙しい子育て世帯の食卓に取り入れやすい和食レシピを厳選して紹介します。

家族が喜ぶ和食特集はこちら :https://delishkitchen.tv/curations/16094

11月は「和食月間」！現代の食卓に寄り添う手軽な和食を提案

「いい（11）に（2）ほんしょ（4）く」の語呂合わせで制定された11月24日の「和食の日」を中心とした11月は、官民協働で和食を推進する「和食月間」と位置付けられています 。

農林水産省が令和4年度に行った「和食文化の実態調査（※）」によると、『和食および和食文化』に対するイメージは、「健康に良い」（65.5%）、「栄養バランスが良い」（63.9%）などポジティブな意見が上位ではあるものの、「調理が難しい」（22.6%）、「準備や片づけに手間がかかる」（17.1%）などネガティブなイメージも一定数見受けられます。

上記のようなネガティブのイメージは、若い世代ほど多いことがわかります。特に、「調理が難しい」と回答した方は、味覚が形成される幼い子を持つ子育て世代の20～30代と50～60代では10ポイントほど差が見られます（20代：28.7%、30代：27.3%、40代：24.9%、50代：16.1%、60代：17.7%）。

※令和4年度 国民の食生活における 和食文化の実態調査(https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/culture/attach/pdf/chousa-1.pdf)

『デリッシュキッチン』は、「誰でも簡単においしく作れる」をコンセプトに、管理栄養士などの食のプロによって考案されたレシピ動画を配信しています。和食レシピも23,000本以上掲載しており、伝統を尊重しつつも、現代の忙しい生活に取り入れやすい簡単・時短レシピの制作を重視しています。『デリッシュキッチン』は、今後も和食レシピの発信を通じて、伝統ある和食文化の継承に貢献してまいります。

簡単・時短！誰もが手軽に作れる「和食レシピ特集」

『デリッシュキッチン』は、11月の「和食月間」に合わせ、誰でも簡単に調理可能な「和食レシピ特集」を公開しました。「レンジ完結」「10分調理」「冷凍食材活用」など、調理の仕方や材料の選び方ひとつで、忙しい毎日でも手軽に和食を楽しめます。ぜひ、日々の食卓に取り入れてみてください。

煮込まず絶品！レンジ肉じゃが(https://delishkitchen.tv/recipes/118867930858389828)

煮込むのが面倒な定番おかずをパパッと作れる肉じゃがをご紹介！

一度冷ますと煮込んだかのように味が染みておいしくなります。レンジで作ることでいつもよりお手軽に肉じゃがが作れます！

ごはんが進む♪冷凍サバの味噌煮(https://delishkitchen.tv/recipes/449561114036929616)

冷凍サバを使った人気の味噌煮！

冷凍サバは解凍せず、そのまま煮汁と一緒に煮ることで、煮汁が染み込みサバの臭みも軽減できます。忙しい夕食作りにぴったりです！

シンプルおいしい♪厚揚げの味噌煮(https://delishkitchen.tv/recipes/358846001743659449)

10分で作れる、みそ味の厚揚げの煮物をご紹介します。

具材は厚揚げだけですが旨味がたっぷりで優しい味わい。しょうがの千切りがいいアクセントになっています！

その他の簡単和食レシピはこちら :https://delishkitchen.tv/curations/16094

『デリッシュキッチン』について

レシピサービス アプリユーザー評価 国内No.1（※）で、4,200万人以上に利用されているレシピ動画メディア。

レシピは「誰でも簡単においしく作れる」をコンセプトにすべて管理栄養士などの食のプロによって考案され、その総数は56,000件以上。さらに、近くのお店の特売情報の配信・クーポン配布などの毎日のお買い物がお得・便利になる機能や、作りたいレシピに必要な食材をワンタップでネットスーパーに注文できるシステム、デザイン性と機能性に優れたオリジナルキッチンツール、管理栄養士監修の栄養バランスが取れた食事をご自宅までお届けする冷凍宅配弁当Mealsなど、食卓を豊かにするサービスを提供しています。

（※）Sensor Tower調べ。App Store および Google Play「フード＆ドリンク」カテゴリーにおける累計ダウンロード数100万以上のレシピアプリの平均評価値〔リリース日～2025/4/30〕

『デリッシュキッチン』へのアクセス方法

