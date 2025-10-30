第４回「天才ピーラー」レシピ＆アイデアコンテストの当選者が決定しました！

株式会社レーベン

様々なアイデアと高い実用性を持つ生活用品を「ののじ」ブランドで生み出している株式会社レーベン（本社：横浜市・代表取締役：高部篤）は、数々の新規性を備えピーラーに新たなイノベーションを巻き起こしてきました。

その開発者“高部篤”は、合羽橋にある創業１00年以上の老舗料理道具専門店「飯田屋」さんの６代目社長“飯田結太氏”から”ピーラー界のスティーブ・ジョブス”と称されました。

それを記念した「天才ピーラー レシピ＆アイデアコンテスト」の第４弾開催。

沢山のご応募いただいた作品の中から、厳正なる審査の結果を基に当選者が決定しましたのでご報告いたします。

たくさんの素晴らしい作品をご応募いただきました皆さまには、心より御礼申し上げます。

☆特別賞（ピーラー界のスティーブ・ジョブズと呼ばれた記念賞）（1名様 Amazonギフト券5万円分）

rinrin_ronron 様

「天才ピーラーで大根麺の肉味噌」

☆最優秀賞（１名様 Amazonギフト券３万円分）

immomo_riku 様

「キッシュ風 野菜ケーキ」

☆優秀賞（1名様 Amazonギフト券2万円分）

chezpochapochacocco 様

「生春巻きのクリスマスツリー」

☆ハスカット賞（2名様 各 Amazonギフト券１万円分）

churacoco.18 様 pikapikachu_5656 様

「ベジタコス」 「簡単芋けんぴ」

☆クランチカット賞 （2名様 各 Amazonギフト券１万円分）

mocha4649_ 様 green_peas_ 様

「チョコバナナフラペチーノ」 「高野豆腐チーズポテト」

☆アイデア賞（1名様 Amazonギフト券１万円分）

kemicomi 様

「大根とにんじんのねぎま風焼き鳥」

☆レーベン賞（10名様 各Amazonギフト券5、000円分）

chikuwa_ck 様 edelweissuisse 様 katato51203 様

「さつまいもミルフィーユ」 「野菜を楽しむキッシュ」 「野菜のクリームパイ」

mayomayobakauma 様 momahina 様 non87top 様

「じゃがチーズベーコン巻き」 「秋鍋」 「ハロウィン焼売」

shimamama65 様 zenigamex 様 tontonmaru1010 様

「豚しゃぶの野菜巻き」 「野菜たっぷりサラダピザ」 「胸肉と野菜の蒸篭蒸し」

yuhis2smile 様

「包まないシュウマイ（せいろ蒸し）」

■会社情報

会社名：株式会社レーベン http://www.yokohama-city.co.jp/

所在地：神奈川県横浜市西区北幸2-8-19横浜西口Ｋビル

代表取締役：高部篤（たかぶあつし）