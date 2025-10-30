株式会社ミュートス

製薬・医療業界に特化したシステム開発およびインターネット関連システムの企画・開発・運営を手がける株式会社ミュートス（本社：大阪府大阪市、代表取締役：富山 慎二、以下「ミュートス」）は2025年10月30日、AI井戸端会議サービス「Chit（チット）」を提供開始しました。

■企画背景

当社ではテレワーク勤務を継続しており、社員同士の関係がやや希薄になりつつありました。

そのような状況の中、社内に根づいているチャレンジ精神を背景に、AIに取り組む部署から「短期間で相談サービスの開発が可能ではないか」との提案を受け、社内サービスの一環として本プロジェクトが始動しました。

■市場のニーズ

コロナ禍以降、精神的な悩みやキャリアに関する相談など、「専門家に頼むほどではないけれど、誰かに話を聞いてほしい」という声が増えています。

一方で、「相談することでこれまでの人間関係が壊れてしまうのではないか」と心配し、親しい友人にさえ悩みを打ち明けられない方も少なくありません。

そこで、自分の知り合いや人間関係とは切り離された、まったくの第三者であるAIに、気軽に“ちょっと聞いてみる”感覚で利用できるサービスこそ、今の社会に求められていると感じ、開発の後押しとなりました。

■新サービス！AI井戸端会議サービス「Chit（チット）」とは

日頃から悩んでいること、不満に思ってること、友人に相談出来ないことなどを相談してみてください。

相談相手はAIです。正しい回答をするとは限りませんので、グチを聞いてもらう感覚で気軽にご利用ください。

※利用無料

※相談相手はいつでも変更可能です

■利用方法（3ステップで利用できます）- メールアドレス入力：入力したメールアドレス宛にURLが記載されたメールが送信されます。- ログイン：メールに記載されたURLをクリックするとログインできます。- 相談相手を選択：相談相手を選択したら相談開始です。（相談相手は変更できます）■相談内容について

相談内容はあなた以外には公開しません。

いつでもご自身で相談内容を削除できますのでご安心ください。

■相談相手

年齢、性別、バックボーンが異なる複数の相談相手がいます。一部をご紹介します。

- [仮名]高橋 颯太(男/30歳)：現在は複数のスタートアップのアドバイザーも務め、若手起業家のメンタリングにも力を入れています。- [仮名]佐藤 美和(女/45歳)：大学卒業後、小学校教師として10年間勤務。その後、結婚を機に退職し、2人の子育てに専念。- [仮名]渡辺 翔太(男/21歳)：工学を専攻する大学3年生。ゲームサークルに所属し、技術的な知識と論理的思考を日々磨いています。- [仮名]田中 一郎(男/72歳)：中学校の理科教師として40年以上勤務し、定年後は盆栽と読書を楽しみながら、地域の教育ボランティアとして活動。- [仮名]鈴木 さくら(女/20歳)：美術大学で油絵を専攻。日々、新しい表現方法を模索しながら、作品制作に取り組んでいます。■今後の予定- 相談相手（キャラクター）は今後も増やしていく予定です。- 利用者自身が自分好みの相談相手を作る機能を追加予定です。■利用料

無料

■利用形態

クラウドサービス

※Webブラウザ上（パソコン、タブレット、スマートフォン）でご利用いただけます

■Chitサイト

https://chit.inforest-ai.com/

■サービスに関するお問い合わせ

株式会社ミュートス Chit（チット）製品担当

大阪府大阪市中央区久太郎町2-2-7 山口興産堺筋ビル3階

Tel：06-6266-0440

Mail：salesg@mythos-jp.com