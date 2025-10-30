『ブルーアーカイブ』より、「モエ(水着)」がアプリ内のイラストをもとに立体化。あみあみにて予約受付中。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリュー」より、『ブルーアーカイブ モエ(水着) 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



●ブルーアーカイブ モエ(水着) 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-191993&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■ブルーアーカイブ モエ(水着) 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：18,920円(税込)


□発売日：2026年6月予定


□ブランド：フリュー


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約265mm(台座含む)


【素材】プラスチック



原型制作：モワノー


彩色制作：和也工房


























フリューの高品質ホビーブランド『F：NEX』から、「モエ(水着)」が1/7スケールフィギュアで登場！


アプリ内のイラストをもとに立体化し、魅力を忠実に再現しました。


羽織ったジャケットにはリアルなシワ表現を施し、素材感まで丁寧に造形。


手にしたロケット型の浮き輪は、夏らしい雰囲気を演出するとともに、モエの趣味である「打ち上げ花火」を思わせる遊び心あふれるアイテム。


夏らしい魅力と繊細な造形美を兼ね備えたフィギュアを、ぜひお手元でお楽しみください。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



【今回ご紹介した製品を含む、『ブルーアーカイブ』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=28472&pagemax=60&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.



