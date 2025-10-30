統合CSIRTサービス　「J′s ARMOR(TM)」の提供を開始

株式会社JSOL

株式会社JSOL(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：永井 健志 以下、JSOL)は、企業におけるCSIRT（Computer Security Incident Response Team）の導入および継続的改善の課題を解決するべく、包括的サービスとして統合CSIRTサービス「J's ARMOR(TM)」(※1)の提供を2025年10月より開始しました。本サービスは、JSOLの豊富なセキュリティーソリューションと、これまでに多くのお客さまを支援してきたCSIRT業務の実績およびノウハウを活用し、それぞれの企業固有の業務とJSOLが標準化・効率化を行った業務プロセスを柔軟に組み合わせることで高い汎用性を実現します。具体的には、教育や訓練、脆弱性管理などのCSIRTの各々の機能について、それぞれの業界に適合させた形で業務プロセスの標準化を行いました。また、各企業の個別事情に合わせた業務についても柔軟に追加できるようにしています。加えて、AIなどを活用することで、CSIRTに関わる業務タスクを自動化することで業務負荷が低減し、スピードの向上および対応力の強化を実現します。また、自社で独自にCSIRTを立ち上げる場合と比較してコストを最大50％削減(※2)することが可能となります。

[背景]

近年、企業はサイバー攻撃の急増に直面し、業務停止や情報漏えいが深刻な経営リスクとなっています。そのため、迅速なインシデント対応体制の整備・構築が求められます。IT環境の複雑化によりリスクも増大し、専門チームであるCSIRTの必要性も高まっています。金融庁の「金融分野におけるサイバーセキュリティー強化方針」など規制強化も進み、設置が事実上の義務となるケースもあります。一方で、サイバー攻撃の手法が高度化・多様化しており、高度な専門性を持つ人材の確保が必要となってきます。セキュリティー人材が不足するなかでの確保は難しく、部分的または全面的なアウトソーシング検討も必要な状況です。

[ソリューションの特徴]

統合CSIRTサービス「J's ARMOR(TM)」は、さまざまな技術を持つ専門要員を配置することで、CSIRT業務の高度化を実現します。また、各企業間で重複する最新情報収集、文章や教育資材などの整備業務などを統合し、業務プロセス標準化と合わせて効率化と対応スピードの向上を実現するとともに、継続的な改善についても進めていきます。JSOLの専門部隊では、CSIRT体制の構築のみならず、維持管理を代行します。具体的には、業務全体から一部まで、コンサルから実務までを柔軟に支援します。企業外に情報を出さないローカルLLM（大規模言語モデル）（AI）を活用することで、不審メール受信時の影響確認などの頻度の高い「IT利用者からの問い合わせ」対応について、効率化・高速化を実現します。さらにAIの活用領域は機能拡張を進め、幅広いCSIRT業務を継続的に支援します。

[導入効果]

統合CSIRTサービス「J's ARMOR(TM)」を導入することで、各社ごとに実施している業務のうち、重複していた部分を統合し、業務プロセスを最新の技術やノウハウを活用しながら標準化・効率化します。これにより、自社で独自にCSIRTを立ち上げる場合と比較してコストを最大50％削減することが可能となります。また、JSOLの専門家が最新の各種業界ガイドラインやグローバルでのCSIRTモデルに準拠した最適なCSIRTサービスを提供することで、品質の最適化を実現します。さらに、JSOLがこれまでに培ってきたノウハウをもとに標準化された運用ルールを適用することで、短期間での運用開始が可能となり、迅速な対応が図れます。加えて、CSIRTの運営に必要なさまざまなサービスやツールを組み合わせてご提供するほか、上流（高スキル領域）から下流（作業領域）まで、お客さまの多様なニーズに応じたトータルサービスを実現します。

[今後の展望]

統合CSIRTサービス「J's ARMOR(TM)」は、AI活用の領域をさらに拡大し、スピードとコスト低減した機能拡充を順次進めていきます。

JSOLでは、より多くの企業に対してセキュリティーインシデントの低減と発生時の影響極小化に貢献するとともに、今後も顧客ニーズに応じたソリューション機能の拡充を進めます。こうした取り組みのもと、統合CSIRTの販売促進を含めたサイバーセキュリティー領域において、2030年度売上高100億円を目指します。

※1 J's ARMOR(TM) ：J's AI-driven Resilience and Management for Organizational security Risk の略称 商標出願中

※2 コスト削減効果 ：一定の条件を設定した当社独自の試算

※3 AIによる支援機能 ：2025年12月リリース予定

https://promotion.jsol.co.jp/SecAIOps/security-network/csirt/index.html

■株式会社JSOL

（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：永井 健志）

https://www.jsol.co.jp/

株式会社JSOLは、株式会社NTTデータと株式会社日本総合研究所が出資するシステムコンサルティング・ソリューションインテグレーターです。

2006年の設立以来、製造、流通サービス、金融、公共分野で培った豊富な業務ノウハウとシステム開発力、エンジニアリングサイエンス分野における先進的な解析技術に強みを持ち、お客さまの価値向上に貢献しています。

