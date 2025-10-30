期間中の電気切替えで、TOKYU POINT が合計最大１０％貯まる！ 『TOKYU CARD×東急でんき＆ガス ポイントアップキャンペーン』を２０２５年１０月３０日（木）から申込受付開始

株式会社 東急パワーサプライ

東急カード株式会社（以下、東急カード）と株式会社東急パワーサプライ（以下、東急パワーサプライ）は、東急でんき＆ガスの電気料金プラン「ライフフィットプラン」へのお申込みで、TOKYU POINTが３か月間毎月合計最大１０％貯まる『TOKYU CARD×東急でんき＆ガス ポイントアップキャンペーン』（以下、本キャンペーン）を２０２５年１０月３０日（木）～２０２６年１月２０日（火）に実施します。





東急でんき＆ガスのお支払いで貯まるTOKYU POINTが、通常最大１．５％のところ合計最大１０％のポイントがゲットできるおトクなチャンスです。加入月から３か月間、例えばでんき・ガスサービスのご利用料金が合計９０,０００円（３０,０００円×３か月）の場合、最大９,０００ポイントが貯まり、通常より合計７,６５０ポイント(※)もおトクにポイントが貯められるキャンペーンとなっております。



東急パワーサプライは、２０２６年４月１日をもって電力小売サービス提供開始から１０年を迎えます。本キャンペーンは、１０周年を記念してTOKYU　POINTが合計最大１０％貯まるとてもおトクなキャンペーンです。でんきサービスのお切替えででんき代がおトクになるとともに、毎月のご利用料金のお支払いでTOKYU POINTがおトクに貯まるキャンペーンとなっており、東急グループのサービスをより楽しくご利用いただきたいという想いから企画したものです。



対象となる「ライフフィットプラン」は、３０分ごとに変動する日本卸電力取引所のスポット市場価格にあわせて料金単価が変動するプランです。日中発電量がピークとなる再エネ電力を有効活用することで、環境にもおサイフにもやさしい暮らしを実現できます。



両社は、おトクで環境にやさしい電気料金プランの普及拡大を通じて、新たな価値を提供し、スマートなライフスタイルの普及を推進してまいります。



(※)加盟店ポイント分（１％）、クレジットカードポイント分（最大０.５％）で通常３か月間で貯まる最大１,３５０ポイントに上乗せしてキャンペーン特典分７,６５０ポイント（８．５％）が付与された場合の合計ポイント数



本キャンペーンの詳細は【別紙１.】をご確認ください。


【別紙１.】


■キャンペーン実施概要



【名称】


『TOKYU CARD×東急でんき＆ガス　ポイントアップキャンペーン』


https://www.tokyu-ps.co.jp/campaign/lifefit/2025winter/?auid=303PR



【概要】


キャンペーン期間中に、東急でんきのライフフィットプランにお申込みいただくと、最初のご請求から３か月間東急でんき＆ガスのお支払いで貯まるTOKYU POINTが毎月合計最大１０％付与されます。


さらにガスも同時にお申込みいただくと、てるまるぬいぐるみブランケットを先着３００名様にプレゼントいたします。



【キャンペーンのお申込み方法】


キャンペーン期間中にキャンペーンページより、ライフフィットプランをお申込みいただいた後、エントリー期間内にTOKYU POINT Webサービス(無料)からエントリーください。



【キャンペーン期間】


２０２５年１０月３０日（木）～２０２６年１月２０日（火）



【エントリー期間】


２０２５年１０月３０日（木）～２０２６年２月２８日（土）



【特典】


・東急でんき＆ガスのお支払いで貯まるTOKYU POINTを最初のご請求から３か月間毎月合計最大１０％付与


・ガスも同時にお申込みでてるまるぬいぐるみブランケットを先着３００名様にプレゼント


※本キャンペーンによる毎月のポイント付与上限は３,０００ポイントまでとなります。



【対象】


キャンペーン期間中に新規で東急でんき＆ガスのでんきサービス『ライフフィットプラン』にお申込みいただき、エントリー期間中にエントリーをいただいたお客さま


【別紙２.】


■株式会社 東急パワーサプライ


代表者 ： 代表取締役社長　村井　健二


所在地 ： 東京都世田谷区用賀４丁目１０番１号 世田谷ビジネススクエアタワー


設立 ： ２０１５年１０月


事業内容 ： 電力小売業、ガス取次業


小売電気事業者登録番号　：　Ａ００６９


資本金 ：　１億円


ＵＲＬ ： https://www.tokyu-ps.jp/


サービス開始時期 ：　でんき小売サービス　２０１６年　４月１日


　　　　　　　　　　　　ガス小売サービス　　２０１８年１０月１日


サービス対象顧客　 ：　主に一般家庭


サービス対象エリア ：　でんき


　　　　　　　　　　　　東京都、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、


　　　　　　　　　　　　静岡県の一部（富士川以東）　※離島除く


　　　　　　　　　 ：　ガス


　　　　　　　　　　　　東京ガス託送供給エリア　※茨城県、群馬県、千葉県の一部を除く



■東急カード株式会社


代表者 ：　代表取締役社長　松永　光


所在地 ：　東京都世田谷区用賀４丁目１０番１号 世田谷ビジネススクエアタワー


設立 ：　１９８３年１１月


事業内容 ： クレジットカードの取扱いに関する業務、金銭貸付・通信販売等に関する業務、


　　　　　　　広告・損害保険・生命保険等の斡旋並びに代理店業務、計算代行並びに集金代行業務等


資本金 ： ３億円


ＵＲＬ ： https://www.topcard.co.jp/(https://www.topcard.co.jp/)