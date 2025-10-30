Car Beauty Salon「Smart+1・高知御座」新規オープン

株式会社オートバックスセブン

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）は、クルマのキレイを守る専門店「Smart+1・高知御座（こうちござ）」を、「スーパーオートバックス・高知御座」（高知県高知市）内に、2025年10月31日（土）にオープンします。

四国初出店となるSmart+1・高知御座は、『クルマのキレイを守る専門店』として「キレイで安全」「キレイで安心」「キレイで快適」をお届けするショップです。専門店ならではの純水手洗い洗車や、ガラス撥水、ヘッドライトポリッシュ＆コーティングなど、クルマの美しさを保つための多彩なメニューをご用意しています。専門技術スタッフが、お客様のご要望やボディや各パーツの状態に合わせて、オリジナルボディコーティング「Smart+Proシリーズ」をはじめ、最適な施工メニューを分かりやすくご提案します。

店舗は、スーパーオートバックス内に併設されているため、カー用品の購入やオイル交換などのメンテナンスのついでに、お気軽にご相談いただけます。

■Smart+1 ホームページ：https://yoyaku.autobacs.jp/smart/Top

店舗の概要は、以下の通りです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10789/table/151_1_d27a383df9840e1f96c5c04128b53e19.jpg?v=202510300257 ]

ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,045店舗

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10789/table/151_2_50127dee79a8cb1d9ab473043f699afb.jpg?v=202510300257 ]

※1：（ ）は内、併設店の数 ※2：（ ）は内、インショップの数

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

【お客様からのお問い合わせ】

Smart+1 サポートセンター 電話番号：0800-111-4089

受付時間 ：9:30～17:30 年中無休（年末年始除く）