【販売店舗限定】お肉屋さんが本気でつくった『国産きわみ牛ローストビーフ』登場！赤身の旨味と脂の上品なコクの“きわみ牛”を堪能できる　精肉専門店ニュー・クイックが贈る“特別な日のプチ贅沢”

株式会社ニュー・クイック

精肉専門店「ニュー・クイック」（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林 浩二）は、自社プライベートブランド“きわみ牛”を使用した『国産きわみ牛ローストビーフ』を、2025年11月1日（土）より一部店舗限定で販売いたします。

ニュー・クイック自慢のプライベートブランド“きわみ牛”は、北海道と長崎の指定農場で大切に育てられた交雑牛4等級以上の高品質な国産牛。脂の甘みと赤身の旨味のバランスが良く、和牛に比べてあっさりとした口あたりが特長です。

そんな“きわみ牛”のモモ肉の中から、さらに厳選した部位のみを使用。直火で香ばしく焼き上げたのち、低温真空調理でじっくり火を入れることで、肉の旨味としっとりとした柔らかさを閉じ込めました。口に入れた瞬間赤身の旨味と上品なコクがふわりと広がり、しっとりととろけるようなやわらかさが楽しめます。しっとりとした食感は冷めても変わらないため、サラダやサンドイッチのトッピングにもおすすめです。

素材の特性を知り尽くした精肉専門店ならではの技術で、家庭でも本格的な味を楽しめる本商品は、年末のごちそうシーズンに向けて「お肉屋さんが本気でつくるローストビーフ」をテーマに開発。“脂の重さを感じず、旨味をしっかり味わえる”という“きわみ牛”の魅力を最大限に活かし、幅広い世代に愛される味わいを目指しました。

クリスマスをはじめ、家族や友人が集まるシーンにふさわしいご馳走ローストビーフ。メインディッシュとしてはもちろん、特別な日の食卓を彩るごちそうとして、ぜひこの冬の食卓でお楽しみください。

商品概要

■商品名：国産きわみ牛ローストビーフ

■発売日：2025年11月1日（土）

■販売価格：税抜880円（税込950円））／100g （※東武池袋店は価格が異なります）

■販売店舗：ニュー・クイック22店舗限定

（エスパル仙台店、シァル鶴見店、ジョイナステラス二俣川店、本厚木ミロード店、茅ヶ崎ラスカ店、アトレ吉祥寺店、東急ストア湘南とうきゅう店、静岡駅ビルパルシェ店、二子玉川東急フードショー店、仁の蔵nonowa国立店、グランデュオ立川店、田無アスタ店、三鷹コラル店、ルミネ立川店、アトレ松戸駅店、小田急新宿店、富士ガーデンビーンズ赤羽店、東武池袋店、東京ソラマチ店、武蔵浦和マーレ店、札幌東急店、草加ヴァリエ店）

※一部店舗では販売がございません。

※写真はイメージです。

会社概要

社名 ：株式会社ニュー・クイック

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町１丁目１４番５号 日本橋Ｋビル９階

代表 ：代表取締役 林 浩二

設立 ：1974年11月16日（創業：1973年9月28日）

URL ：https://www.new-quick.co.jp/

事業内容：精肉、惣菜等の小売業として、精肉専門店、マルシェ（生鮮専門店の集合体）、セルフ、ECを展開。

お問い合わせ先：0120-09-2941（お客様相談室）