2026年3月1日 住宅型有料老人ホーム 『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス博多住吉』（福岡県福岡市）オープン予定！ ～あなたらしい暮らしが叶う、歴史と緑の博多住吉～
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下、「当社」）は 2026年3月1日、福岡県福岡市博多区に住宅型有料老人ホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス博多住吉』（以下、『ラヴィーレレジデンス博多住吉』）の新規オープンを予定しています。当社が、福岡市内にオープンする2棟目の住宅型有料老人ホームです。
3月のオープンに先立ち、11月と12月に事前案内会を開催します。近隣の方をはじめどなたでもご参加が可能ですので、ご関心のある方はぜひお越しください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333119&id=bodyimage1】
■ 公式ウェブサイト 『ラヴィーレレジデンス博多住吉』詳細ページ ■
https://www.sompocare.com/service/home/satsuki/H000484
１．背景と目的
当社は、ＳＯＭＰＯグループのパーパスである「“安心・安全・健康”であふれる未来へ」に基づき、中期経営計画（2024～2026年度）において、拡大する介護ニーズへの対応を重要な戦略の一つと位置づけています。特に、2025年問題に代表される高齢者人口の増加に伴い、さまざまな介護サービスの需要がさらに高まっています。より多くの高齢者の方々が安心・快適に暮らせるよう、供給力の向上と高まる需要への適切な対応が急務です。これを受け、当社は供給力向上策の一環として、新棟開設にも注力してきました。
今回『ラヴィーレレジデンス博多住吉』を開設する博多区住吉エリアは、博多駅に近接しながら落ち着いた住環境を備えた地域です。交通の利便性に優れ、天神エリアへも短時間でアクセス可能です。また、周辺には大型商業施設やスーパー、銀行、郵便局、総合病院をはじめとする医療機関などが揃い、生活を支える安心の環境が整っています。また、住吉神社をはじめ緑豊かな散策スポットもあり、高齢者がその方らしい暮らしを選べる理想的な居住環境であると考えています。
２．『ラヴィーレレジデンス博多住吉』の特徴
（１）『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス』ブランドのホーム
『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレレジデンス』は、あなたを深く知るコンシェルジュと洗練された空間を特長とする、高品質な自由とゆとりに満ちたシニアレジデンスです。当社の特長である「ご入居者のＱＯＬ（生活の質）向上を目指したカスタムメイドケアの実践」に加え、データ・テクノロジーを活用した業務効率化により、介護職員が人にしかできない介護に注力することで、ご入居者の自立支援を目指します。そして、経験豊富な職員によるチームケアで、ご入居者お一人おひとりの安心と安全を支えます。
また、全居室にミニキッチンを完備。お一人おひとりに合わせた、その方らしい暮らしを送ることができます。
（２）多彩な共用空間が彩る心豊かな毎日
当ホームの魅力は、ホテルのように上質で充実した共用部です。訪れる方を迎えるエントランスは、ホテルのロビーを思わせる広々とした空間。ゆったりと奥行きのあるラウンジでは、ご家族やご友人と心ゆくまで歓談のひとときをお過ごしいただけます。さらに屋上には、自然の風や日差しに包まれる100m2超の開放的なテラスをご用意しました。ガーデニングのスペースもあり、ご入居者の生活に潤いと彩りを加えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333119&id=bodyimage2】
（３）多世代のつながりが生まれる地域の食卓「ＳＯＭＰＯ流 子ども食堂」
