プロフェッショナル片耳DJヘッドホン「RHP-10 Mono」発売のご案内
株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部では、ドイツのDJ機材ブランドReloop（リループ）から、プロフェッショナル片耳DJヘッドホン「RHP-10 Mono」を、2025年11月1日（土）より発売いたします。
■ リリースページ：https://dirigent.jp/blog/release-rhp-10-mono
■ 製品ページ：https://dirigent.jp/reloop/rhp-10-mono
■ Reloopブランドページ：https://dirigent.jp/reloop
正確なモニタリングと優れた快適性
RHP-10 Monoは、片耳でのモニタリングに特化して設計されたDJヘッドホンです。大口径ドライバーを搭載しており、周囲の騒音が大きい環境でも素早いトラックのキューイングを可能にします。
人間工学に基づいて設計されたパッド付きハンドルと、耐水性のある人工皮革製イヤーパッドを採用し、信頼性の高いパフォーマンスのため、堅牢なXLRケーブル接続とスパイラルケーブルが付属しています。
主な特長
50 mmネオジムドライバーを搭載した、プロフェッショナル仕様の片耳構造
人間工学に基づいたパッド付きハンドル
回転式イヤーカップ
耐水性のある人工皮革製イヤーパッド
フラットコンフォート構造：コンパクトかつ軽量なイヤーカップハウジング
堅牢なXLR接続
装着感は個別に調整可能
最適なケーブル取り回しを実現する90°アングルアダプター
製品情報
ブランド名：Reloop
製品名：RHP-10 Mono
EAN：4043034101622
税込価格：12,100円
発売日：2025年11月1日（土）
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
