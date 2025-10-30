2026年3月1日 介護付きホーム 『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ平和大通り』（広島県広島市）オープン予定！ ～平和大通りの緑あふれる自然を身近に、自分らしい暮らしをご提供～
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下、「当社」）は 2026年3月1日、広島県広島市に介護付きホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ平和大通り』（以下、『ラヴィーレ平和大通り』）の新規オープンを予定しています。
広島県内の施設系事業所として4棟目となる『ラヴィーレ平和大通り』は、広島電鉄（路面電車）が走る情景を一望できる地に誕生します。お一人おひとりの望む暮らしに合わせたカスタムメイドケアに基づき、上質な暮らしを提供します。また、3月のオープンに先立ち、12月と1月に事前案内会を開催します。近隣の方をはじめどなたでもご参加が可能ですので、ご関心のある方はぜひお越しください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333117&id=bodyimage1】
■ 公式ウェブサイト 『ラヴィーレ平和大通り』詳細ページ ■
https://www.sompocare.com/service/home/kaigo/H000487
１．背景と目的
当社は、ＳＯＭＰＯグループのパーパスである「“安心・安全・健康”であふれる未来へ」に基づき、中期経営計画（2024～2026年度）において、拡大する介護ニーズへの対応を重要な戦略の一つと位置づけています。特に、2025年問題に代表される高齢者人口の増加に伴い、さまざまな介護サービスの需要がさらに高まっています。より多くの高齢者の方々が安心・快適に暮らせるよう、供給力の向上と高まる需要への適切な対応が急務です。これを受け、当社は供給力向上策の一環として、新棟開設にも注力してきました。
今回『ラヴィーレ平和大通り』を開設する広島市の西区都町は、広島電鉄、JR、バスの3路線が徒歩圏に揃い、ご家族さまや来訪者にとっても利便性がよく、周辺には医療機関も隣接しているため安心して暮らせる街です。
静かな住宅街にありながら、平和大通りの緑あふれる自然を身近に、心地よい環境の中でゆったりと自分らしい暮らしを実現することができ、高齢者がその方らしい暮らし方を選ぶことができる理想的な居住環境であると考えています。
２．『ラヴィーレ平和大通り』の特徴
（１）『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ』ブランドのホーム
“自分らしさを第一に、チームケアによる安心と、上質でゆとりある暮らし”を提供するのが介護付きホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ』です。当社の特長である「ご入居者のＱＯＬ（生活の質）向上を目指したカスタムメイドケアの実践」に加え、データ・テクノロジーを活用した業務効率化により、介護職員が人にしかできない介護に注力することで、ご入居者の自立支援を目指します。そして、経験豊富な職員によるチームケアで、ご入居者お一人おひとりの安心と安全を支えます。
また、全居室にミニキッチンを完備。お一人おひとりに合わせた、その方らしい暮らしを送ることができます。
（２）高品質で充実した共用部
ダイニングをはじめとした共用部は、ホテルのような落ち着きと広がりのある上質な空間となっており、理美容室や多目的室等、快適で豊かな暮らしを実現する設備も充実しています。
また、屋上のテラスにはガーデニングスペースを設けています。ご入居者同士やスタッフと自然に触れながら、気持ちも晴れやかになるひとときが過ごせる場所として活用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333117&id=bodyimage2】
（３）最新テクノロジーを導入し、安心できる生活をサポート
