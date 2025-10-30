【札幌グランドホテル】「りんごとナッツ」スイーツフェア　販売開始：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が経営する、札幌グランドホテル (札幌市中央区、総支配人：長瀬 隆則) は、2025年11月1日（土）より、館内レストラン、カフェ、バー、ショップにて「りんごとナッツ」のスイーツフェアを開催いたします。

ノーザンテラスダイナー THE SWEETS！ロビーラウンジミザール アフタヌーンティーセット

ノーザンテラスダイナーでは、毎月5日間限定開催のスイーツバイキング「THE SWEETS！」にて、りんごとナッツをテーマに、りんごと胡桃のシュークリームやキャラメルりんごヴェリーヌなど多彩なスイーツを食べ放題でご用意いたします。また、ロビーラウンジミザールではりんごとナッツをテーマにした「アフタヌーンティーセット」、ラウンジ・バー オールドサルーン1934ではりんごとキャラメルナッツのパフェ・タタン風を「夜パフェ」として23時までごゆっくりとお愉しみいただけます。ホテルショップ ザ・ベーカリー＆ペイストリーでは、おうちカフェに最適なテイクアウトスイーツとして、りんごとキャラメルのムース、りんごをかたどったポム ルージュ、りんごとピーカンナッツのタルトなどが登場いたします。甘酸っぱいりんごと香ばしいナッツが織りなす秋の味覚を、ホテルでもおうちでも存分にお愉しみください。

札幌グランドホテルは、故秩父宮殿下提唱のもと、政財界の応接室、市民の社交場として1934年に誕生し、北海道初の本格的洋式ホテルとして、西欧文化の窓口という役割を担ってまいりました。これからも世代を超えて愛されるホテルを目指し、皆様により豊かな時間をご提供できるよう、歩み続けてまいります。

「りんごとナッツ」スイーツフェア 概要

開催期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）まで ※プランにより異なります。

お客様からのご予約・お問い合わせ：

レストラン 011-261-3376（食堂予約係）

ザ・ベーカリー＆ペイストリー 0120-193400（店舗直通）

ノーザンテラスダイナー（東館1階）

●THE SWEETS！

毎月テーマが変わるテーブルオーダーのスイーツバイキング。

・ご利用期間：2025年11月17日（月）～11月21日（金）

・ご利用時間：17:00～20:00

・料金：

大人 おひとり様 \4,000（税・サ込）

小学生 おひとり様 \2,000（税・サ込）

【メニュー例】

・アップルパイ ・りんごと胡桃のシュークリーム ・りんごのバスクチーズケーキ ・ナッツのタルト ・プラリネとりんごのムース

・キャラメルりんごヴェリーヌ

・定番のクラシックスイーツ

・ソフトクリーム＆本日のジェラート

・本日のセイボリーをブッフェスタイルで

・お好きなソフトドリンクをフリードリンクで

THE SWEETS！

●紅玉のタルトタタン

じっくり焼き上げた温かいタルトタタンに、なめらかなホテル特製バニラアイスクリームを添えました。サクサクのクランブルと香ばしいナッツ、そしてバニラのジュレが、紅玉りんごの甘酸っぱさを引き立てます。

・ご利用期間：2025 年11 月1 日（土）～11 月30 日（日）

・ご利用時間：11:30～16:30（L.O.）/17:00～20:30（L.O.）

・料金：\1,800（税・サ込）

紅玉のタルトタタン

ロビーラウンジ ミザール（本館1階）

●アフタヌーンティーセット

月替わりのスイーツのほか、札幌グランドホテルオリジナルブレンドティーやマンスリーのお茶もお愉しみいただけます。

・ご利用期間：2025年11月1日（土）～11月14日（金）

・ご利用時間：12:00～16:00（L.O.）

・料金：おひとり様 \4,000（税・サ込）※1日30食限定

【メニュー例】

・りんごムース ・りんごタルト ・りんごシブースト ・ピーカンナッツのマフィン ・胡桃とりんごのパウンドケーキ ・プレーンスコーン ・スモークサーモンのサンドウィッチ または スクランブルエッグのサンドウィッチ 他

アフタヌーンティーセット

●グランシャリオプレート

店舗名「ミザール（北斗七星の中の星のひとつ）」をモチーフに個性豊かな7つのスイーツを北斗七星（グランシャリオ）に見立てたスイーツプレート。

・ご利用期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

・ご利用時間：12:30～17:30（L.O.）

・料金：おひとり様 \3,300（税・サ込）※1日10食限定

※コーヒー または 紅茶付き

【メニュー】

・かぼちゃモンブラン ・スイートポテト ・紅茶クッキー ・りんごムース ・マドレーヌマロン ・バニラマカロン ・りんごヴェリーヌ

グランシャリオプレート

●りんごとグランドアールグレイのパフェ

札幌グランドホテルのオリジナルブレンドティー「グランドアールグレイ」の香り高いジュレに、クリームとサクサクのパイ生地を重ねました。その上にアールグレイのジェラート、りんごやピーカンナッツをあしらい、りんごのソルベをトッピングしています。

・ご利用期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

・ご利用時間：10:00～17:30（L.O.）

・料金：\2,800（税・サ込）※コーヒー または 紅茶付き

りんごとグランドアールグレイのパフェ

ラウンジ・バー オールドサルーン1934（別館1階）

●りんごとキャラメルナッツのパフェ・タタン風

芳醇な紅茶とカルヴァドスのゼリーをベースに、ローストしたりんごとキャラメルナッツ、マスカルポーネアイスを重ねました。

・ご利用期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

・ご利用時間：17:00～23:00（L.O.）

・料金：\1,500（税・サ込）

りんごとキャラメルナッツのパフェ・タタン風

●夜のアフタヌーンティー

英国伝統のアフタヌーンティーを夜もお愉しみいただけます。

・ご利用期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

・ご利用時間：20:30～23:00（L.O.）

・料金：おひとり様 \4,500（税・サ込）

【メニュー例】

・りんごのタルト ・りんごのケーキ ・甘酒プリン 他

ザ・ベーカリー＆ペイストリー（東館1階）

●マンスリースイーツ

・りんごとキャラメルのムース \700

・ポム ルージュ \700

・りんごとピーカンナッツのタルト \2,000

※すべてテイクアウトの税込価格

・ご利用期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

・ご利用時間：8:30～20:00

マンスリースイーツ

●マンスリーブレッド

・クリームチーズとりんごのパン \350

・りんごと紅茶のスイートリング \500

・キャラメルナッツのパンスイス \400

※すべてテイクアウトの税込価格

・ご利用期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

・ご利用時間：8:30～20:00

マンスリーブレッド

