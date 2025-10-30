11月は【オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン】 全国で「オレンジリボン啓発マスク」の街頭配布を実施
子ども虐待防止「全国一斉オレンジリボン啓発マスク配布2025」実施のお知らせ
こども家庭庁では、11月を「秋のこどもまんなか月間」と位置づけ，その取り組みの一つとして「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施しております。
「子ども虐待防止オレンジリボン運動」の総合窓口を担う認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク（東京都世田谷区 理事長 川松 亮）は、「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」中に「全国一斉オレンジリボン啓発マスク配布2025」を実施いたします。
キャンペーンにあわせ、全国でもさまざまな広報啓発活動が11月に実施されます。
■ 子ども虐待防止「全国一斉オレンジリボン啓発マスク配布2025」とは
2008年から開始し、今回で17回目となる「子ども虐待防止オレンジリボン運動」の啓発活動の一つです。
この運動に賛同いただいている支援企業・団体の皆様と共に、全国各地で啓発マスクの配布活動を実施します。
一般の方々に広く啓発マスクを配布することにより、「子ども虐待防止オレンジリボン運動」について知っていただく機会とし、子ども虐待のない社会の実現を目指します。
【主催】 認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク
【協力】 約140の支援企業・団体等
【配布予定地域】 全国各地（約30都道府県）
https://www.orangeribbon.jp/info/npo/2025/10/11-2025.php
■ 児童虐待防止全国ネットワーク（オレンジリボン運動事務局）によるマスクの街頭配布について
主催： 認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク
場所： 東京都中央区銀座（数寄屋橋公園周辺）
時間： 11月3日（日・祝）13時～15時頃までを予定
※当日は、「子ども虐待防止オレンジリボン運動」にご賛同・ご支援いただいている個人サポーターの皆様と共にオレンジのＴシャツを着用して啓発マスクの配布活動を行います。
■ オレンジリボン運動について （https://www.orangeribbon.jp/）
「オレンジリボン運動」は、子ども虐待防止のシンボルマークとしてオレンジリボンを広めることで、子ども虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。児童虐待防止全国ネットワークでは、オレンジリボン運動を通して子ども虐待の現状を伝え、多くの方に子ども虐待の問題に関心を持っていただき、市民のネットワークにより虐待のない社会を築くことを目指しています。
■ 認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワークについて
当団体は、子どもたちと子ども虐待に関わる各分野での情報交換や共同のソーシャルアクションを行い、子ども虐待の現状や将来など各分野からの意見・報告をもとに検討し、児童虐待防止に資することを目的として、2001年に設立されました。 オレンジリボンの普及を通じて全国的に子ども虐待への関心を広げる啓発活動や、制度検討のためのシンポジウムを開催するほか、2006年からは「オレンジリボン運動」の総合窓口として多角的な活動を行っています。
【本件に関するお問い合わせ先】
認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク
オレンジリボン事務局
〒156-0043 東京都世田谷区松原1-50-15 ル・ポー松原2F
TEL：03-6380-6380 FAX：03-6379-3500
E-Mail：info@orangeribbon.jp
