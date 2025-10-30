鉱業用天然ゴムの世界市場2025年、グローバル市場規模（一般品、特殊品、改質品）・分析レポートを発表
2025年10月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「鉱業用天然ゴムの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、鉱業用天然ゴムのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界の鉱業用天然ゴム市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達する見込みです。予測期間中の年平均成長率はXXX％と推定されています。天然ゴムは、優れた弾性、耐摩耗性、耐衝撃性を有し、鉱業機械のパッド、カバー、タイヤ、ベルトなどに広く使用されています。これらの用途は、厳しい環境下での耐久性と安全性を確保するために不可欠であり、天然ゴムの需要を支えています。
鉱業の自動化・機械化の進展、鉱石需要の拡大、そして環境負荷低減を目的とした新素材開発の進歩が市場成長の主要因となっています。また、特にアジア地域では、インフラ建設やエネルギー資源開発の拡大により、鉱業用資材の需要が急増しており、天然ゴム製品の供給体制強化が進んでいます。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
本レポートでは、鉱業用天然ゴム産業のサプライチェーン全体を分析し、上流の原料供給から下流の製品応用までの流れを整理しています。市場は主に「一般タイプ」「特殊タイプ」「改質タイプ」の3種類に分類されます。一般タイプは標準的な鉱山設備向けに使用され、特殊タイプは高温・高摩耗環境下で優れた性能を発揮します。改質タイプは化学的処理を施すことで耐候性や引張強度を向上させた新素材であり、今後の成長セグメントとされています。
用途別では、パッドやカバー、タイヤ、ベルト向けが主要な市場です。特にタイヤ用途は最も大きなシェアを占め、鉱山車両や重機の大型化に伴い高性能天然ゴムの需要が拡大しています。さらに、コンベヤーベルトなどの搬送装置における天然ゴムの耐久性向上技術も進化しており、メンテナンスコスト削減に寄与しています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別に見ると、アジア太平洋地域が世界市場の中心となっています。特に中国、インド、東南アジア諸国では、鉱業投資とインフラ開発が加速しており、天然ゴム製品の生産・消費が急増しています。中国は大規模な製造基盤を有し、政府による産業支援政策により世界最大の供給拠点として成長を続けています。
欧州および北米では、環境規制の強化と持続可能な採掘活動の推進により、再生可能資源としての天然ゴムの利用が注目されています。これらの地域では、リサイクル技術やグリーンマテリアルへの転換が進み、環境対応型ゴム製品の開発が活発です。南米および中東・アフリカ地域では、新鉱山開発の増加に伴い、今後市場拡大が期待されています。
________________________________________
■ 市場分析と予測
市場分析では、政府政策、技術革新、原材料供給、需要動向などのマクロ要因を踏まえ、市場規模と構造の変化を多角的に評価しています。特に天然ゴム価格の変動がコスト構造に与える影響は大きく、サプライチェーンの安定化が業界全体の課題となっています。
今後は、特殊配合ゴムやナノコンポジット素材などの高機能化が進み、鉱業機械部品への適用範囲が拡大すると予測されます。また、2030年に向けては、エネルギー効率向上と長寿命化を両立する製品の需要が高まり、特にタイヤおよびベルト分野での革新が市場を牽引する見通しです。
