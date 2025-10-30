こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ホテルインディゴ⾧崎グラバーストリート】世界新三大夜景と世界遺産 軍艦島を優雅に巡るプライベートクルーズ付宿泊プラン「Twilight Cruise」を発売
本日より予約受付開始
築120 年以上の歴史を誇る伝統的建造物に新たな命を吹き込んだラグジュアリーライフスタイルホテル『ホテルインディゴ⾧崎グラバーストリート』（⾧崎県⾧崎市南山手町、総支配人 丹羽 秀之）は、2025 年10 月30 日よりプライベートサンセットクルーズとともに、きらめく⾧崎の街並みをご満喫いただける1 日1 組の特別な宿泊プラン「Twilight Cruise」を発売いたします。
本プランでは、広々としたスイートルームでのご宿泊と、プライベート空間のクルーズで国産キャビアやシャンパンをお楽しみいただきながら、夕暮れのグラデーションと、世界遺産・軍艦島の周遊をご堪能いただけます。海上から望む軍艦島のダイナミックな景観は、本プランならではの特別な体験です。そして港に戻れば、世界新三大夜景と呼ばれる⾧崎市のすり鉢状の地形が生む奥行きある美しい夜景と、水面に反射した幻想的な情景が、記念日やプロポーズなど大切な瞬間を演出します。 さらに⾧崎の歴史や文化から着想を得たインテリアが映える55 ㎡以上の広々としたお部屋でのご宿泊と、翌朝は光が差し込む元聖堂のレストランでのご朝食をご堪能いただけるなど、ここでしか体験できない唯一無二の時間をお届けします。また、お誕生日や海外ゲストのおもてなしなど、目的に応じてリクエストを承っております。
また、プライベートクルーズはご家族やご友人のご旅行を彩るアクティビティとしてもお勧めです。お誕生日や海外ゲストのおもてなしなど、目的に応じてリクエストを承ります。海上から望む特別な視点で⾧崎の景色を眺めながら、プライベートな空間で過ごすひとときは、いつまでも心に残る思い出となることでしょう。
■宿泊プラン「Twilight Cruise」概要
販売期間：2025 年10 月30 日(木)～
料金：スイートルーム本館 1 泊1 室600,000 円～
プラン内容：
・Restaurant Cathedréclat でのご夕食、ご朝食
・⾧崎湾プライベートサンセットクルーズ
・クルーズ内でボトルシャンパン、国産キャビアのご提供
・客室内ミニバー無料（冷蔵庫内ドリンク）
・JR ⾧崎駅‐ホテル間の往復送迎サービス
モデルスケジュール：
15：00～ チェックイン
17：00～ プライベートサンセットクルーズへ
19：00 帰港 ホテルへ
19：30 ディナー
＜翌日＞
7：00～ 朝食
11：00 チェックアウト
※30 日前までの事前ご予約制となります。
※上記料金は消費税・サービス料込の料金です。別途、宿泊税を申し受けます。
※クルーズにつきましては悪天候により出航ができない場合がございます。
その際は別途規定のご宿泊代金を申し受けます。ご料金は客室タイプ、ご利用日に
より異なりますので、詳細はホテルに直接お問い合わせ下さい。
※サンセットクルーズ内ではボトルシャンパンと国産キャビアのみのご提供となり
ます。ご夕食は帰港後お召し上がりください。
※クルーズ乗り場への送迎もホテルにて実施いたします。
※軍艦島への上陸は行わず、周遊のみのご案内となります。
※上記は現時点でのスケジュールです。時期により予定が変更になる可能性もござ
＜ご予約・宿泊プランについてのお問合せ先＞
TEL：095-895-9510（ホテル代表）
MAIL：reservations@nagasaki.hotelindigo.com
詳細サイト：https://nagasaki.hotelindigo.com/offer/twilight-cruise/
ホテルインディゴ®について：
世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。詳細は、ブランド公式サイトwww.hotelindigo.com その他SNS サイトwww.facebook.com/Hotel.Indigo, www.instagram.com/hotelindigo. をご覧ください。
IHG ホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：
IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good を提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20 ホテルブランドを展開し、世界100 ヶ国以上に6,600 軒超のホテルを有し、2,200 軒超のホテルを開発中です。また、IHG ワンリワーズは1 億4,500 万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。
ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ
プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ
エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ
スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ
エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ
InterContinental Hotels Group PLC は、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHG の ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000 人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025 年３月31 日現在
IHG グローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation
IHG ニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/
IHG ワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298
IHG ワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/
IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係者からのお問合せ先＞
ホテルインディゴ⾧崎グラバーストリート
広報担当：山口 TEL：095-895-9510
MAIL：public.relations@nagasaki.hotelindigo.com
