大人気「カフーリゾート」の香りギフトに新アイテム登場！＆パッケージリニューアル
＜概要＞
株式会社ゴタス（本社：沖縄県）は、カフー リゾート フチャク コンド・ホテル（沖縄県恩納村）のオリジナル香りギフトシリーズに、新たなアイテムとして「オリジナルアロマ石鹸」を加え、発売いたします。
また、これまでご好評いただいているアイテムは、パッケージを新しいデザインで一新し、2025年11月1日（土）より販売を開始いたします。
＜サービス内容＞
海を一望する丘の上、豊かな緑に包まれた上質な空間――
カフー リゾート フチャク コンド・ホテルから、新しい香りのギフトが誕生しました。
ご用意したのは、ロビーをやさしく包み込む上品なアロマをそのまま閉じ込めた、ホテルオリジナルのアロマ石鹸。
沖縄の明るい太陽とホテルの周囲をぐるりと囲む南国の植物をイメージした香りは、深呼吸したくなるような心地よさで、まるで自然の中にいるかのような安らぎをもたらします。
さらに、ご好評いただいているエッセンシャルオイルとアロマストーンは、優雅さを纏った新デザインパッケージで登場。
旅の思い出を、香りとともにお持ち帰りいただける、特別なアイテムに仕上がりました。
カフー リゾート フチャク コンド・ホテル オリジナルの香りギフトは、ホテル内ショップにてお求めいただけます。
ご自宅や大切な方への贈りものにも、ぜひご利用ください。
＜商品情報＞
カフー リゾート フチャク コンド・ホテル オリジナル
・アロマ石鹸 \1,650（税込）
・エッセンシャルオイル \2,200（税込）
・アロマストーン \880（税込）
＜香りについて＞
沖縄の明るい印象と建物の周囲を埋め尽くす南国の植物のイメージを軸に、深呼吸したくなるような香りに仕上げました。明るいフルーツの印象に、緑々しい南国のグリーンを加えたリゾートの香りです。
＜ホテル情報＞
カフー リゾート フチャク コンド・ホテル
〒904-0413
沖縄県国頭郡恩納村字冨着志利福地原246-1
TEL 098-964-7000
https://www.kafuu-okinawa.jp
＜日時＞
2025月年11月1日（土）販売開始
＜会社情報＞
■ 株式会社Gotas
〒903-0825
沖縄県那覇市首里山川町1-80-301
TEL 098-943-0120
http://gotas.jp/
株式会社ゴタスは、ホテルへ香りのサービスを提供する企業です。
2013年の法人設立以降、沖縄のリゾートホテルをメインに
国内で100件を超える施設にて香りの演出を展開しています。
空間演出だけではなく、ホテルオリジナルのアメニティや香りのギフト制作など、
これまでにない「ホテル専門の香り屋」として、多くの宿泊施設のサポートを行なっています。
