“凛としたエレガントさ”で彩る「シーガイア・クリスマスケーキコレクション2025」11月1日より予約受付開始

フェニックスリゾート株式会社

フェニックス・シーガイア・リゾート（以下、シーガイア／宮崎県宮崎市：代表取締役社長 山本 俊祐）のフラッグシップホテル「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」では、2025年11月1日（土）より「シーガイア・クリスマスケーキコレクション2025」の予約受付を開始いたします。

今年は、“凛としたエレガントさ”をテーマに、2025年6月6日のリブランドを記念して作られたスペシャルケーキをはじめ、定番の生クリームケーキやりんごのタルトなど、ホテルパティシエが心を込めて仕上げたクリスマスケーキをご用意しました。シーガイアのメンバーシップ「SPMC（シーガイア プレミアム メンバーズクラブ）」会員様は10％割引となる特典付き。特別な日を彩る、シーガイアならではのクリスマスケーキで、心温まるひとときをお過ごしください。

概要

シーガイア・クリスマスケーキコレクション2025

■予約受付期間 / 2025年11月1日（土）～12月7日（日）

■お渡し期間 / 2025年12月23日（火）～ 25日（木） 12:00～18:00

■お渡し場所 / フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー 地下1F 特設会場

※限定数に達し次第、申込受付を終了させていただきます

※デコレーションは変更になる場合がございます

※ご予約変更の際はお早めにご連絡ください

＜SPMC会員様特典＞10％OFFにて購入いただけます

・お受け取り時に会員証をご提示ください。

・ご利用金額に応じてポイントをお付けします。

詳細を見る :https://seagaia.co.jp/article/1444

シーガイア・クリスマスケーキコレクション2025

１.シーガイアリブランド記念スぺシャル パリ・ブレスト Creche de Noel

シーガイアのリブランドを記念して誕生した、エグゼクティブ シェフ・パティシエ 日吉によるスペシャルなパリ・ブレスト。同じアイコニアグループの「ホテルエピナール那須」でも使用されている栃木県産いちご「とちあいか」をふんだんに使用し、香ばしいリング状のシュー生地にムスリーヌピスターシュとハイカカオクリームを重ねました。中央には、ホワイトチョコで作り上げた可憐なクリスマスツリーを飾り、特別な夜にふさわしい華やぎを添えます。

■料金 / 15,000円

■サイズ / 6号 [18cm]

■限定数 / 30個

２.生クリームケーキ

バニラ風味のシロップを染み込ませた、しっとりスポンジ生地といちごを、口どけのよい生クリームでサンド。上面には、やわらかな白のヴェールをまとうように、エレガントな絞りを全体に美しく仕立てました。

■料金 / 5,800円

■サイズ / 5号 [15cm]

■限定数 / 500個

３.ノエルショコラ

濃厚で香り高いカカオ80％のチョコレートムースの中に白ごまのブリュレを忍ばせ、艶やかなグラサージュショコラで包み込みました。カカオニブ入りのサブレを土台に、トップはチョコレートでアートのように美しく仕上げたノエルショコラです。

■料金 / 5,200円

■サイズ / 5号 [15cm]

■限定数 / 200個

４.りんごのタルト

アーモンドとピスタチオ、2種のクリームを重ねたタルトに、香ばしく焼き上げたりんごを敷き詰め、ノンアルコール赤ワインのゼリーを重ねました。果実が赤くきらめく上品な仕立てで、味わいも見た目も華やかな一品です。

■料金 / 4,800円

■サイズ / 5号 [15cm]

■限定数 / 150個

５.クアトロ・フロマージュ

4種のチーズが織りなす豊かなコクと酸味を、軽やかな口どけに仕立てたレアチーズケーキ。トップのベリーソースがチーズの深みを引き立て、いちごとブルーベリーが華やかに彩ります。ドライフルーツ入りサブレの香ばしさとともに、味わいもフォルムも個性あふれる一品です。

■料金 / 4,500円

■サイズ / 11cm

■限定数 / 150個

６.ひよしろ～る Meilleur

風待ちテラスで人気の「ひよしろ～る」がクリスマス限定で登場。チョコスポンジに、オレンジ風味のプラリネクリームと、チョコマスカルポーネクリームを重ねました。仕上げには、いちごチョコレートとミルクチョコレートを花びらのように贅沢にトッピング。聖夜を華やかに彩ります。

■料金 / 4,500円

■サイズ / 15cm

■限定数 / 120個

【冬のおすすめイベント】ガーデンエリアを彩るイルミネーション

Starlight Winter～星と光の特等席～

ホテルに隣接する宿泊者専用のガーデンエリア「THE LIVING GARDEN」に、夜空の星が舞い降ります。たくさんのあかりに照らされた水辺は、まるで星降るガーデンのよう。プールサイドには巨大スノードームや三日月型のオブジェが輝き、焚火のリビングにはあたたかな光に包まれた幻想的なフォトスポットが今年も登場します。

■期間／2025年11月8日（土）～2026年2月28日（土）

■場所／フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー「THE LIVING GARDEN」

■料金／入場無料

※フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー宿泊者専用エリアです

詳細を見る :https://seagaia.co.jp/article/553#paragraph_3061

フェニックス・シーガイア・リゾートについて

太平洋沿いの雄大な黒松林に囲まれたフェニックス・シーガイア・リゾート。雄大なロケーションの中に、３つの宿泊施設をはじめ国内屈指のゴルフコースやテニスクラブ、豊かな自然環境を活かした多彩なアクティビティーが揃っています。広大なリゾートエリアの中心に位置するフラッグシップホテル「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」は全室東向きのオーシャンビュー。松林の空間に佇む温泉施設「松泉宮」や、アジアン・スパブランドのパイオニア「バンヤンツリー・スパ」、宮崎の恵まれた食をご提供する多彩なレストラン＆バーでラグジュアリーなリゾートステイを。黒松林に囲まれた「シーガイア・フォレスト・コンドミニアム」と「シーガイア・フォレスト・コテージ」では、長期滞在やファミリー・グループ、ペット同伴など、多彩な目的に応じたカジュアルなリゾートステイを。ブランドスローガン「人生のご馳走を味わう、日本でいちばん“おいしい”リゾートへ」のもと、宮崎そしてシーガイアだからこそ叶う、非日常を味わう極上のリゾート体験を提供し続けています。

公式サイトを見る :https://seagaia.co.jp/

■フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー https://seagaia.co.jp/hotel/sgor

■シーガイア・フォレスト・コンドミニアム https://seagaia.co.jp/hotel/lh

■シーガイア・フォレスト・コテージ https://seagaia.co.jp/hotel/ch

■フェニックスカントリークラブ https://seagaia.co.jp/pcc

■トム・ワトソンゴルフコース https://seagaia.co.jp/twgc

■フェニックスゴルフアカデミー https://seagaia.co.jp/pga

※写真はすべてイメージです。※内容は変更となる場合がございます。