こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
新潟米「新之助」のプロモーションを実施します
・ 八代目 市川新之助さんが、新潟米「新之助」をPRします
・ ＪＡＬ国内線ファーストクラス機内食で、新潟米「新之助」を提供します
本件に関するお問合わせ先
新潟県農林水産部食品・流通課
Tel：025-280-5306
Mail：ngt060040@pref.niigata.lg.jp
関連リンク
新潟県報道資料
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/syokuhin/0780796.html
・ ＪＡＬ国内線ファーストクラス機内食で、新潟米「新之助」を提供します
令和７年産の新潟米「新之助」が店頭に並ぶ時期に合わせて、新潟米「新之助」の魅力を発信するプロモーションを実施します。
１ 新潟米「新之助」のＰＲ動画の配信
(1) 公開日
11月４日（火）午後２時（予定）
(2) 配信元
新潟米「新之助」公式YouTubeチャンネル
(3) 出演者
・歌舞伎俳優 八代目 市川 新之助 さん
・五つ星お米マイスター 澁谷 梨絵 さん
・フードコーディネーター 若木 ふよ子 さん
・ＪＡＬふるさとアンバサダー（新潟支店） 長谷川 聖菜 さん
※ 出演者のプロフィール等は報道資料をご参照ください。
(4) 動画内容
昨年度、制作した動画の中で、THE NIIGATA Bit GINZAのオーナーシェフ秋山武士氏から、新潟米「新之助」のおいしい炊き方を学んだ八代目市川新之助さんが、ゲストを交えたランチ会を開催、自ら炊いた新潟米「新之助」をふるまうとともに、新潟米「新之助」の特徴や、美味しさをＰＲしています。
２ ＪＡＬ国内線ファーストクラス機内食で新潟米「新之助」を提供
日本航空株式会社とタイアップし、ＪＡＬ国内線ファーストクラス機内食で新潟米「新之助」を提供します。
この取組は、平成29年から開始以降、本年で９年目となります。
(1) 提供期間
令和７年11月４日（火）～11月18日（火）（予定）
(2) 提供場所
ＪＡＬ国内線ファーストクラスにおける機内食
朝食・昼食：羽田到着便 夕食：全便（予定）
(3) 提供方法
俵御飯
１ 新潟米「新之助」のＰＲ動画の配信
(1) 公開日
11月４日（火）午後２時（予定）
(2) 配信元
新潟米「新之助」公式YouTubeチャンネル
(3) 出演者
・歌舞伎俳優 八代目 市川 新之助 さん
・五つ星お米マイスター 澁谷 梨絵 さん
・フードコーディネーター 若木 ふよ子 さん
・ＪＡＬふるさとアンバサダー（新潟支店） 長谷川 聖菜 さん
※ 出演者のプロフィール等は報道資料をご参照ください。
(4) 動画内容
昨年度、制作した動画の中で、THE NIIGATA Bit GINZAのオーナーシェフ秋山武士氏から、新潟米「新之助」のおいしい炊き方を学んだ八代目市川新之助さんが、ゲストを交えたランチ会を開催、自ら炊いた新潟米「新之助」をふるまうとともに、新潟米「新之助」の特徴や、美味しさをＰＲしています。
２ ＪＡＬ国内線ファーストクラス機内食で新潟米「新之助」を提供
日本航空株式会社とタイアップし、ＪＡＬ国内線ファーストクラス機内食で新潟米「新之助」を提供します。
この取組は、平成29年から開始以降、本年で９年目となります。
(1) 提供期間
令和７年11月４日（火）～11月18日（火）（予定）
(2) 提供場所
ＪＡＬ国内線ファーストクラスにおける機内食
朝食・昼食：羽田到着便 夕食：全便（予定）
(3) 提供方法
俵御飯
メニュー例
（画像左下が新潟米「新之助」俵御飯）
新潟支店長の筒井さん（右）と新潟市出身の
「ＪＡＬふるさとアンバサダー」長谷川さん（左）
※ 提供メニューなど詳細は、ＪＡＬホームページでご確認ください。
https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/service/f/meal/
（画像左下が新潟米「新之助」俵御飯）
新潟支店長の筒井さん（右）と新潟市出身の
「ＪＡＬふるさとアンバサダー」長谷川さん（左）
※ 提供メニューなど詳細は、ＪＡＬホームページでご確認ください。
https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/service/f/meal/
本件に関するお問合わせ先
新潟県農林水産部食品・流通課
Tel：025-280-5306
Mail：ngt060040@pref.niigata.lg.jp
関連リンク
新潟県報道資料
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/syokuhin/0780796.html