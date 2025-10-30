新潟米「新之助」のプロモーションを実施します













令和７年産の新潟米「新之助」が店頭に並ぶ時期に合わせて、新潟米「新之助」の魅力を発信するプロモーションを実施します。１ 新潟米「新之助」のＰＲ動画の配信(1) 公開日11月４日（火）午後２時（予定）(2) 配信元新潟米「新之助」公式YouTubeチャンネル(3) 出演者・歌舞伎俳優 八代目 市川 新之助 さん・五つ星お米マイスター 澁谷 梨絵 さん・フードコーディネーター 若木 ふよ子 さん・ＪＡＬふるさとアンバサダー（新潟支店） 長谷川 聖菜 さん※ 出演者のプロフィール等は報道資料をご参照ください。(4) 動画内容昨年度、制作した動画の中で、THE NIIGATA Bit GINZAのオーナーシェフ秋山武士氏から、新潟米「新之助」のおいしい炊き方を学んだ八代目市川新之助さんが、ゲストを交えたランチ会を開催、自ら炊いた新潟米「新之助」をふるまうとともに、新潟米「新之助」の特徴や、美味しさをＰＲしています。２ ＪＡＬ国内線ファーストクラス機内食で新潟米「新之助」を提供日本航空株式会社とタイアップし、ＪＡＬ国内線ファーストクラス機内食で新潟米「新之助」を提供します。この取組は、平成29年から開始以降、本年で９年目となります。(1) 提供期間令和７年11月４日（火）～11月18日（火）（予定）(2) 提供場所ＪＡＬ国内線ファーストクラスにおける機内食朝食・昼食：羽田到着便 夕食：全便（予定）(3) 提供方法俵御飯