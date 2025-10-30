＼ 北海道の魅力を発信 ／「これがわたしのHOKKAIDO LOVE! 祭 2025」を大阪にて開催！

北海道エアポート株式会社

北海道内7空港を運営する北海道エアポート株式会社(本社:北海道千歳市、以下HAP)と７空港所在自治体(10市町:千歳市、苫小牧市、稚内市、釧路市、白糠町、函館市、旭川市、東神楽町、帯広市、大空町)で構成される北海道誘客促進実行委員会(事務局:HAP)は、11月8日(土)～9日(日)の2日間、「これがわたしのHOKKAIDOLOVE!祭 2025」をららぽーとEXPOCITYで開催します。

昨年のうめきたエリアでの開催に続き、2回目となる関西圏でのイベントは、HAPと7空港所在自治体が一丸となり、北海道への誘客促進を図る官民連携の取り組みとして行うものです。

第４回となる今年も、自然・食・アクティビティの魅力を紹介するほか、HAPが運営する７空港※1に札幌丘珠空港を加えた8つの空港を活用した周遊ルートや路線情報などの発信を通じ、多種多様なニーズにあわせた北海道旅行や道内周遊を提案します。

関西圏の皆様に北海道旅行を身近に感じていただくため、関西エアポート株式会社や航空会社各社、旅行会社にもご参加いただきます。

多くの皆さまのご来場をお待ちしております。

※1 HAP運営7空港：新千歳空港、稚内空港、釧路空港、函館空港、旭川空港、帯広空港、女満別空港

■開催概要

〇開催日時

11月8日(土)、9日(日) 11:00～18:00 ※最終日は17:00まで

〇開催場所

ららぽーとEXPOCITY 光の広場

（大阪府吹田市千里万博公園2-1／万博記念公園駅から徒歩2分）

〇イベント概要

１. 北海道物産コーナー

２. 北海道情報発信コーナー(道内周遊情報、航空路線PR)

３. 旅行相談コーナー（航空会社各社・旅行会社等PR）

４. 北海道の自然や文化を体感できるワークショップ

５. 北海道PRステージ＆ご当地キャラクターグリーティング

６. エアライングッズや特産品などが当たる！クイズラリー抽選会 他

〇主催

北海道誘客促進実行委員会

○後援

北海道

〇協力

公益社団法人北海道観光機構、稚内観光協会、くしろ広域観光誘致推進協議会、旭川空港利用拡大期成会、とかち観光誘致空港利用推進協議会、女満別空港整備・利用促進協議会、北海道地域航空推進協議会、北海道経済連合会、札幌市、ウポポイ（民族共生象徴空間） 、関西エアポート株式会社、 PeachAviation株式会社、スカイマーク株式会社、全日本空輸株式会社、日本航空株式会社、株式会社ＡＩＲＤＯ、ジェットスター・ジャパン株式会社、株式会社エイチ・アイ・エス、株式会社JTB、株式会社阪急交通社、ANAFESTA株式会社、株式会社JALUXエアポート、ポルトムインターナショナル北海道、三井不動産株式会社、三井不動産商業マネジメント株式会社、ミルクランド北海道、石屋製菓株式会社、株式会社わかさいも本舗、株式会社もりもと、株式会社ナチュラルサイエンス、株式会社ナチュラルアイランド

〇特設サイト

https://hokkaidolovematsuri.com/2025/

〇アクセス情報

ららぽーとEXPOCITY 光の広場：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/expocity/access/

■イベント詳細

１. 北海道物産コーナー

人気の北海道土産が大阪に集合！普段なかなか手に入れることのできない限定商品も登場します。

２. 北海道情報発信コーナー（道内周遊情報、航空路線PR）

北海道内各地の観光コンテンツ紹介や、周遊観光情報を発信。

エリアごとの魅力を学ぶことのできる体験コーナーでは、楽しみながら北海道を知ることができます。

３. 旅行相談コーナー（航空会社各社・旅行会社等PR）

北海道の魅力を知ったら、ぜひ北海道旅行の計画を！

航空会社各社や旅行会社がお得な耳より情報、わくわくイベントをお届けします。

※出展企業：公益社団法人北海道観光機構、ウポポイ（民族共生象徴空間）、株式会社エイチ・アイ・エス、株式会社JTB、株式会社阪急交通社、関西エアポート株式会社、スカイマーク株式会社、Peach Aviation株式会社、ポルトム インターナショナル 北海道

４.北海道の自然や文化を体感できるワークショップ

・日時：ワークショップにより開催時間が異なります。詳細は特設サイトをご覧ください。

・内容：１.アロマミストづくり体験（ナチュラルアイランド）２.タンチョウ折り鶴体験（釧路市）

・参加費用：１.1,650円（税込）２.無料・申込方法：当日会場にて受付いたします。

アロマミストづくり体験（ナチュラルアイランド） ※イメージタンチョウ折り鶴体験（釧路市）

５. 北海道PRステージ＆ご当地キャラクターグリーティング

地域ごとの魅力を深堀するPRステージで、次の旅先を見つけよう！北海道の人気ご当地キャラクターも多数登場します。

６. エアライングッズや特産品が当たる！クイズラリー抽選会

会場でクイズラリーに参加すると抽選会にご参加いただけます。

※実施内容等が予告なく変更または一部中止となる可能性がございます。予めご了承ください。

※詳細情報はhttps://hokkaidolovematsuri.com/2025/ をご覧ください。