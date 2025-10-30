芋フェス！が高速道路NEOPASA清水に初登場

株式会社ロト

東海地方を中心に延べ29万人を動員しているあの芋フェス！がついに高速道路SAに初登場！2025年1１月２２日～２3日第１回芋フェス！ＩＮNEOPASA清水での開催が決定した。

2025年シーズンも開幕してまもない大人気の芋スイーツイベント芋フェス！がとうとう高速道路SAでの開催が決定いたしました。開催場所はNEOPASA清水で、新東名上のサービスエリアでの開催となります。

NEOPASA清水は、上下線一体型のサービスエリアのため、アクセスが用意であるため、こうしたイベントの開催にはもってつけのサービスエリアだ。

また静岡市清水区での芋フェス！の開催は初であるため、注目のイベントになることは間違いない。

出店店舗は来月に発表されるが、2024年年末に発表された芋フェス！大賞受賞のお店も多数出店する他、人気実力店が多数出店する。食欲の秋を盛り上げる甘いイベントになりそうだ。

一部の店舗でお子様向けのイベントも開催するとこのことで、お子様には楽しみなイベントになることは請け合いだ。

過去には地上波での生中継が入るなどで大人気のイベントですので出店者も気合いが入った商品を提供することで2025年の秋の一推しイベントになりそうだ。

なお、芋フェス！は今後も無料での開催を予定しているとのことで、お財布に優しいイベントとして定着していきそうだ。

2025年１１月22日-24日（土日祝）10：00～17：00小雨決行

開催場所 新東名サービスエリア NEOPASA清水 （上下線一体型）

第1回芋フェス！INNEOPASA清水

https://www.imo-fes.com/

https://www.instagram.com/imofesruiida/