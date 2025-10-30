こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
おかげさまで『丹後の海』は今年で運行開始10周年を迎えます！鉄道好きタレント斉藤雪乃さんと行く『丹後の海』10周年記念ツアーの発売について
京都府北部および兵庫県北東部を走る京都丹後鉄道（以下「丹鉄」）のKTR8000形気動車の特急列車『丹後の海』は、2015年に運行を開始し、今年で10周年を迎えます。丹鉄を運行するWILLER TRAINS株式会社（本社：京都府宮津市 代表取締役：飯島徹）と株式会社日本旅行（本社：東京都中央区 代表取締役社長：吉田圭吾）は、『丹後の海』をはじめ、丹鉄をご利用のみなさまや沿線地域のみなさまへの感謝の意を込めて、「鉄道好きタレント斉藤雪乃さんと行く『丹後の海』10周年記念ツアー」を、本日2025年10月30日（木）より発売します。
当日は、『丹後の海』を貸し切り、普段は運行しない特別コースを運行するほか、丹後名物ばら寿司の提供や天橋立観光、さらには鉄道好きタレント「斉藤雪乃さん」によるトークなどを実施します。ぜひ、この日しか味わえない『丹後の海』での旅をお楽しみください！
１ ツアーの概要
主に特急はしだて号、まいづる号、たんごリレー号として運行されているKTR8000形気動車の特急列車『丹後の海』は、2015年に運行を開始して今年で10周年を迎えます。KTR8000形気動車は、1996年に北近畿タンゴ鉄道が導入した特急形気動車で、「タンゴ・ディスカバリー」として運行していました。2015年には、工業デザイナー「水戸岡鋭治さん」によるデザインのもと、海の京都をイメージした『丹後の海』として内外装をリニューアル。
今回、『丹後の海』の運行開始から10周年を迎えることを記念して、車両を貸し切り、特別コースを運行する記念ツアーを企画しました。車内ではツアー限定グッズの配布や丹後名物ばら寿司の提供、さらには鉄道好きタレントとして知られる斉藤雪乃さんによるトークなどを実施予定です。
２ ツアーの内容
（１）催 行 日 2025年12月7日（日）
（２）お楽しみポイント
①『丹後の海』を貸し切り、普段は運行しない特別コースで運行します。
②鉄道好きタレント「斉藤雪乃さん」によるトークを行います。
③昼食として丹後名物ばら寿司をご提供します。
④ツアー限定グッズを複数ご用意しております。
⑤天橋立駅―西舞鶴駅間にて、過去に使用されていたヘッドマークなどのオークション大会を実施します。
⑥天橋立観光でご利用いただける遊覧船・ロープウェイのチケットをご用意しております。
（３）旅行行程 本ツアーの行程は以下のとおりです。
（４）プ ラ ン 本ツアーのプランは以下のとおりです。
（５）発売開始 2025年10月30日（木）16：00
（６）お申込み お申込みは、以下の専用サイトよりインターネットにて受付いたします。
https://va.apollon.nta.co.jp/1207_tangonoumi/
※全国の日本旅行、日本旅行グループ、日本旅行商品取扱い店舗での販売はございません。
（７）お問合せ ツアーの内容に関するお問合せは、以下の箇所にて受付いたします。
株式会社日本旅行 TiS福知山支店
TEL：0773-23-8631 営業時間：10:00～17:00（水・日・祝日は休業）
※WILLER TRAINS株式会社は、WILLER株式会社のグループ会社です。
