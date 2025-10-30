「たちかわ陶器市」GREEN SPRINGSにて開催！-秋のウェルビーイングDays Vol.5-（11/28 (金)～11/30 (日) ／JR立川駅北口）

株式会社立飛ストラテジーラボ

当社（本社：東京都立川市／代表取締役：村山正道）が運営する複合施設GREEN SPRINGSにて、

「選りすぐりの窯元が集う空と大地の工藝マルシェ たちかわ陶器市」を11月28日(金)～11月30日 (日)に開催します。

当イベントは”心にもからだにも健康的なライフスタイル”をテーマに、日本の伝統文化に触れることで、豊かな暮らしを叶える一助となることを目的としています。

関東一円を中心に精鋭の作家が競演する「工藝マルシェ」では陶器、磁器を中心にガラスなど実際に手に取ってご覧いただけるほか、今回は、「Auberge TOKITO」の料理を彩る器の数々を実際にご覧いただける機会として、陶器市に出店いただきます。

【概要】

開催日程：2025年11月28日(金)～11月30日(日)

時 間：11:00～16:30

会 場：GREEN SPRINGS 2F 街区内

H P： https://tachikawa-tokiichi.com

【工藝マルシェ 出店者一覧】＠2階広場

いとし器、おだあやこ、福田 チヅコ、こま製陶所、エソラ工房、Woodwork Shige、kiku、内山亜矢子、Yoriko 、せきま窯業、Tellur工房、アトリエQiuto 、矢島幸代、姉崎雅彦、藤永絵里香、櫻井窯、Imahiko Ceramics、濱陶器、コエモエコ、工房つちみ、Mahito kudo potter、紫蓮、小野美穂、Salvia、Wendy in the Neverland、野口陶器店、アトリエ水無月、mitti caramic、竹嶋玲

and more…

Auberge TOKITO【ときとと陶器】@ LIVING ROOM W

「新たなる日本料理」をテーマにしている“ときと”。料理を彩る器は、その一皿の世界観を完成させる大切な存在です。素材の表情や釉薬の奥行き、形の陰影までもが、料理人の感性と呼応しながら“ときと”の一皿を生み出しています。このたび、その器の数々を実際にご覧いただける機会として、陶器市に出店いたします。器を通じて、“ときとの世界 ”を感じていただける 特別な三日間。皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

■トークイベント 14:00～

[料理と陶器]

料理人の感性と器づくりの世界。食材の色、盛り付けのバランス、器が生み出す余韻--

“料理と器の関係”を語り合うひとときです。

※11月29日(土)、30日(日)のみの開催【参加無料】

■ときとクッキー限定販売

［瞬を味わう、ときとの塩味クッキー］

通常は受注生産のクッキーを店頭にて販売いたします。

※個数限定販売

チーズ＆オニオン

黒ごま

塩昆布＆オニオン

【GREEN SPRINGSについて】

2020年4月にオープンした、ウェルビーイングをテーマとした複合施設です。水と緑豊かな約1万平方メートル の中央広場を中心に、最上階にインフィニティプールを有するホテル、多摩地区最大規模約2,500席の多機能ホール、ショップ・レストラン、オフィスなどが配置されています。広々とした開放的な空間を生かした様々なイベントを毎月開催しています。