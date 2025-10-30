こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
医療情報学連合大会に11月13日からブース出展 電子カルテデータを日次で活用、「MDV Act Link」を紹介
メディカル・データ・ビジョン株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：岩崎博之）はアクリエひめじで開催される第45回医療情報学連合大会（大会長：福井大学医学部附属病院医療情報部山下芳範准教授）に11月13日（木）から15日（土）までブース出展します。ブースでは、電子カルテや医事会計システムなどから生成される「リアルタイムデータ」を活用することで、医療現場のさまざまな課題を解決できるシステム「MDV Act Link」をご紹介します。
【開催概要】
出展 ： 11月13日（木）9:00～18:00
14日（金）9:00～18:00
15日（土）9:00～16:00
会場 ： アクリエひめじ 1階展⽰場
住所 ： 兵庫県姫路市神屋町143-2
ブース ： 小間番号35
https://www.jcmi45.org/
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン株式会社 広報室 担当：君塚、赤羽、汲田
TEL：03-5283-6911（代表） MAIL：pr@mdv.co.jp
