医療情報学連合大会に11月13日からブース出展　電子カルテデータを日次で活用、「MDV Act Link」を紹介

　メディカル・データ・ビジョン株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：岩崎博之）はアクリエひめじで開催される第45回医療情報学連合大会（大会長：福井大学医学部附属病院医療情報部山下芳範准教授）に11月13日（木）から15日（土）までブース出展します。ブースでは、電子カルテや医事会計システムなどから生成される「リアルタイムデータ」を活用することで、医療現場のさまざまな課題を解決できるシステム「MDV Act Link」をご紹介します。





【開催概要】
出展　　：　11月13日（木）9:00～18:00
　　　　　　　　14日（金）9:00～18:00
　　　　　　　　15日（土）9:00～16:00
会場　　：　アクリエひめじ　1階展⽰場
住所　　：　兵庫県姫路市神屋町143-2
ブース　：　小間番号35
https://www.jcmi45.org/














本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン株式会社　広報室　担当：君塚、赤羽、汲田
TEL：03-5283-6911（代表）　MAIL：pr@mdv.co.jp