空庭温泉 OSAKA BAY TOWER 圧巻の光と和の情緒を楽しむ体験型イルミネーション開催





関西最大級の温泉型テーマパーク『空庭温泉 OSAKA BAY TOWER』（所在地: 大阪府大阪市港区、総支配人: 松井敦史）は、開業6周年を記念し、2025年11月15日(土)から2026年3月10日(火)の期間、6th Anniversary Illumination「光の庭園 ～66,666球のきらめき～」を開催いたします。

約1,000坪の日本庭園を舞台に、6周年という数字にちなんだ66,666球の電球がきらめく「光の庭園」。鳥居イルミネーションや藤棚イルミネーションなど、“和の情緒と光”が織りなす幻想的な景観が広がります。手持ち提灯を灯しながら庭園を散策でき、まるで物語の中を歩くような特別な時間をお楽しみいただけます。

また、期間中は館内で「SOLANIWA Christmas 2025」を同時開催。高さ約3メートルのオリジナルクリスマスツリーが登場し、館内にも温かな光が灯ります。特に12月20日(土)・21日(日)には、サンタクロースによる紙芝居ショーやお菓子配り、ちびっこサンタパレードなど、ご家族で楽しめる限定イベントも実施いたします。

幻想的な光に包まれ、温泉とともに心も体も温まる--大切な人と過ごす、空庭温泉でしか体験できない冬の特別なひとときをお楽しみください。

■6th Anniversary Illumination「光の庭園 ～66,666球のきらめき～」

【期間】2025年11月15日（土）～2026年3月10日（火）

【時間】17:30~22:30

【場所】4Ｆ 天空庭園

【費用】無料 ※入館料別途要

【詳細】https://solaniwa.com/news/illumi2025/

＜見どころ＞

66,666球の壮大な輝き

6周年を記念し、庭園全体を包み込むように輝く光の演出。

昼間とは異なる“光の庭園”をお楽しみいただけます。

鳥居イルミネーション

並ぶ鳥居が光で彩られ、まるで光のトンネルのように幻想的。

訪れる人を“光の神域”へと誘います。

藤棚イルミネーション

人気のフォトスポット・藤棚が夜は光の花に変身。

降り注ぐ藤の光の下で素敵な1枚をパシャリ。

手持ち提灯の貸出で「歩いて楽しむ」

冬仕様の温かい灯りを片手に庭園を散策。

写真映え抜群の“体験型”イルミネーションです。













※写真はすべてイメージです。





■同時開催：SOLANIWA Christmas 2025

空庭温泉にサンタクロースがやってくる！

クリスマス限定のオリジナル紙芝居ショーの後には、サンタクロースがお子さま限定でプレゼントを配布します。さらに、お子さま参加型イベント「ちびっこサンタパレード」も実施。

■ちびっこサンタパレード

おっと！サンタさんがみんなへのプレゼントを落としちゃった！？プレゼントを集めてソリに乗り込み、お菓子を届けよう！

【期間】2025年12月20日(土)、21日(日)

【場所】空庭温泉2F弁天通り

【時間】13:30／15:30 (各回約20分)

【参加】無料(別途入館料要)

※ちびっこサンタパレードへのご参加は下記URLより事前予約を行っていただけます。

【詳細】https://solaniwa.com/news/christmas25/

■サンタクロースの紙芝居とお菓子配り

【期間】2025年12月20日(土)、21日(日)

【場所】空庭温泉2F弁天通り

【時間】14:00／16:00 (各回約20分)

【参加】無料(別途入館料要)

■空庭温泉オリジナルクリスマスツリー

約３メートルの高さを誇る煌びやかなクリスマスツリーがより華やかになって今年も登場。ご家族やカップル、ご友人と一緒に写真撮影を楽しめるフォトスポットです。

【開催期間】2025年11月4日（火）～12月25日（木）

【開催時間】終日

【開催場所】2F 弁天通り

※入館料別途要

※イベントは予告なく変更、中止となる場合がございます。

■同時開催：フォトコンテスト冬2025

期間中、「フォトコンテスト冬2025」を開催中！サンタクロースやクリスマスツリーと一緒に撮った写真をInstagramに投稿しよう。入賞者には、空庭温泉公式アプリポイント5,000Ptをプレゼントいたします。

期間：2025年11月1日(土)～12月31日(水)

賞品：入館料やお食事に使える空庭温泉公式アプリポイント5,000Pt（最大6名様）

※特典のお受け取りは空庭温泉アプリ（無料）の登録が必要です。

応募方法：以下の方法でご応募ください。

①「@solaniwaonsen」をフォロー

②「@solaniwaonsen」をタグ付け

③ハッシュタグ「#空庭フォトコン」を付けて、Instagramに投稿してください。

【空庭温泉 OSAKA BAY TOWER】

約5,000坪の広大な敷地を誇る関西最大級の温泉型テーマパークです。天然温泉の露天風呂をはじめ、9種類のお風呂や多彩なフォトスポット、アミューズメントエリアのほか、飲食、ビューティー、リクライナーなどさまざまなサービスを取り揃えています。屋上には約1,000坪の日本庭園も広がっています。また、無料のアメニティも充実しており、手ぶらでご来館いただけます。

■施設概要

名称：空庭温泉 OSAKA BAY TOWER

所在地 ： 大阪府大阪市港区弁天1丁目 2-3 営業時間 11:00~23:00（最終入場 22:00）休館日 不定休 月 1 回

公式ウェブサイト ： https://www.solaniwa.com/

アクセス ： 弁天町駅 (JR 大阪環状線・大阪メトロ中央線)連絡通路直結

大阪駅(大阪梅田駅)から電車約10分／関西国際空港から電車約60分

入館料 ： 日程により異なります。ホームページにてカレンダーをご確認ください。

大人 2,310 円～、小人 一律：1,320 円、70歳以上 一律：1,800円

※入館料にはタオル、館内浴衣、消費税込みです。

※1,651円(税込)以上の入館料には、別途入湯税(150円)がかかります。





庭見風呂





弁天通り

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp