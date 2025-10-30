アヤナバリ、ダヴァでモダンなアルゼンチングリルをお披露目

AYANA Hospitality

バリ、インドネシア（2025年10月30日）-アヤナバリは、ダヴァレストランの新たなダイニングコンセプトを発表いたします。アルゼンチンの伝統的なオープングリル「パリージャ」を取り入れ、プレミアムカットや採れたての海の幸を、丁寧に焼き上げ、スモーキーな香りと上質な火入れで自然な旨味を高めます。アルゼンチンのアサード（バーベキュー）文化の精神を受け継ぎながら、上質な食材、力強くも繊細な味わい、そして現代的な洗練を通して、グリル料理の魅力を余すことなくお届けします。アヤナヴィラズのロビー横に位置するダヴァレストランは、果てしなく広がるオーシャンビューと、南米とバリの温かなホスピタリティを添え、リゾートの多彩なダイニングコレクションに新たな洗練をもたらします。

ダヴァでは、ラテンのエッセンスを現代的に再解釈したメニューをご用意、プレミアムな食材と確かな技法で一皿一皿をお届けします。

代表料理

●Ceviche de Atún（セビーチェ・デ・アトゥン）：きりっとしたライムとココナッツのレチェ・デ・ティグレでマグロをマリネし、マンゴーとコリアンダーで軽やかな南国感をプラス

●Hamachi Tiradito（ハマチ・ティラディート）：薄切りのハマチに、グレーズしたスイートポテトと柑橘、チリのサルサを合わせたニッケイスタイルの一品

●Picanha Madurada en Cafe（ピッカーニャ・マドゥラーダ・エン・カフェ）：コーヒー豆でドライエイジングした和牛ピッカーニャ、穏やかなロースト香と大地のような奥行き

それぞれの料理は、スモークとスパイス、そして洗練のバランスが持ち味で、厳選した南米ワイン、技巧を凝らしたカクテル、そしてバリのサンセットが食事を美しく引き立てます。

朝になると、ダヴァはヴィラゲストのためのダイニングへと姿を変え、穏やかなオーシャンビューのもとでアラカルト朝食をご提供します。ヴィラ以外にご宿泊で朝食付きプランのお客様も、追加料金にてご利用いただけます。アヤナバリでも屈指の眺望とともに、静かな一日の始まりをお迎えください。

アヤナバリの３０のレストラン、カフェ、バーコレクションの一員として、ダヴァはリゾートを真の美食デスティネーションへと高めます。90ヘクタールに及ぶ広大な敷地では、インドネシアの伝統料理やジンバラン湾の新鮮なシーフード、熟成肉の巧みなグリル、そして世界のエッセンスを映したグルメまで、リゾートの外に出ることなく多彩な味を楽しめます。

アルゼンチンのグリルの精神とバリの自然美を重ね合わせたダヴァで、海辺で心をほどき、味わい尽くし、新たな食の視点を見出してください。

詳細は www.ayana.com/bali/dining/dava-steak-seafood/(https://www.ayana.com/ja/bali/dining/dava-steak-seafood/) から。ご予約はTableCheckメール fbr.bali@ayana.com、または +62 361 702 222（内線#40）までお問合せください。

アヤナ バリについて

バリの国際空港からわずか12キロ、ジンバラン湾に面した1.3キロの断崖絶壁の海岸線に建つアヤナバリ。

90ヘクタールのリゾート内には、受賞歴のある4つのホテルがあります。

アヤナ リゾート バリ：クラシックなエレガンスと伝統的なバリの美学が融合した294の客室とスイートを有し、各客室には大理石のバスルーム、家具付きバルコニー、コネクティングドアが備わっています。

アヤナ セガラ バリ：223室のゲストルームとスイートは、伝説的なバリのアヤナエクスペリエンスに現代的な屋内外のひねりを加えています。

アヤナ ヴィラズ バリ：プライベートプランジプールと壮大な海を背景にした73棟の豪華なヴィラです。

リンバ by アヤナ バリ：全403室のファミリー向けリゾートです。

アヤナバリは、魅力的な教育体験を提供するため、ガイドポスト モンテッソーリおよびグリーンキャンプ バリとの協力を通じて、広大な自然環境の中でのハンズオン活動を通じて若い学習者たちに探求と発見のユニークな機会を提供しています。7歳から12歳の子供を対象とした終日のアウトドアアドベンチャーを求める方には、グリーンキャンプ バリとの提携により、グリーンキャンプアヤナが提供する、世界で最も持続可能で目的志向のキャンプ体験が待っています。

アヤナバリには、5つ星リゾート内にあるバリ初の純粋なレジデンシャルコミュニティである アヤナレジデンスや、世界最大級のハイドロセラピー海水プールを含む53室のトリートメントルーム、インド洋の崖の上にあるスパオンザロックスを有する受賞歴のあるアヤナスパ、17のミーティング、イベント、ウェディング会場、14のプール（子供用プール、崖の麓にある海水インフィニティ・オーシャンビーチプールを含む）、隠れ家的なビーチ、30のダイニング施設、ビジネスセンター、18ホールのパターゴルフ場、2つのテニスコート、ジョギングコース、3つのフィットネスセンター、2つのキッズプレイグラウンドがあります。