Supermicro、Intel、Micronが協力し、STAC-M3（TM）定量取引ベンチマークで記録破りの結果を達成





STAC-M3は、アルゴリズム取引やバックテストのワークロードで使用される時系列データベースのパフォーマンスを測定します

Supermicro Petascaleサーバ、Intel® Xeon® 6プロセッサ、Micron™ 9550 SSDおよびDDR5メモリ、KX Softwareのkdb+データベースを使ってその性能を実証しました

結果は、低レイテンシーのクエリがアルゴリズムのテストを加速し、テスト可能な取引戦略の数を増やすことを示しています

サンノゼ（米カリフォルニア州）、ニューヨーク, 2025年10月30日 /PRNewswire/ -- AI/ML、HPC、クラウド、ストレージ、5G/エッジ向けトータルITソリューション・プロバイダーのSuper Micro Computer, Inc.（SMCI）は本日、ニューヨーク市で開催されたSTAC Summitにおいて、IntelおよびMicronと協力し、STAC-M3ベンチマークで記録破りの結果を達成したことを発表しました。金融業界に特化した独立系テスト機関であるSTACは、500を超える金融サービス機関と70社を超えるテクノロジー企業が参加するSTAC Benchmark™ Councilを主導しています。



Supermicro Petascale X14 Series All-Flash Storage Server with Dual Intel Xeon 6 Processors



「この記録破りのテスト結果は、Supermicroのワークロードに最適化されたビルディング・ブロック製品設計によって当社が市場初のリーダーシップを獲得できたこと、そして大手テクノロジー・プロバイダーであるIntel、Micron、KX Softwareとの連携が奏功したことを証明しています」と、Supermicroのテクノロジー＆AI担当SVP、Vik Malyala氏は述べています。「Supermicroは、業界をリードするパートナーとの緊密な連携と、競争上の優位性を獲得するために顧客に最先端のテクノロジーを提供する能力を誇りにしています。高頻度定量取引の世界では、当社が提供できる市場投入までの時間とパフォーマンスの優位性は、お客様の取引利益で測定できます。」

Supermicro のPetascaleサーバの詳細については、「All-Flash NVMe Servers for Advanced Computing | Supermicro」をご覧ください。

STAC-M3ベンチマークは、数千の資産のシミュレートされた市場売買および決済取引データを使用したリアルタイムの定量取引に重点を置いています。STAC-M3は、マルチユーザー環境におけるコンピューティング、ストレージ、ネットワーク、ソフトウェアを含むフルスタック・ベンチマークです。これは、銀行、ヘッジ・ファンド、定量取引会社、取引所などで一般的に実行されるアルゴリズム取引、リスク管理、取引戦略のバックテストでよく使用されるシナリオのクエリ応答時間を測定します。大量のデータ、低レイテンシー、複雑な処理機能は、高頻度取引および分析環境に共通する特徴です。金融機関では、これまで以上に多くのデータを収集、保存、分析する必要性が高まっています。ティック・データ分析は、企業が市場の変化に迅速に対応して利益を最大化し、リスクを管理するのに役立ちます。

STAC-M3ベンチマークは、より小さなデータセット・サイズに基づいてパフォーマンスを測定し、より大きなデータセットのパフォーマンスをシミュレートするAntucoと、実際の状況に合わせて20倍のデータセットとより多くの同時ユーザーを使用するKanagaの2セットのテストで構成されています。STAC-M3の監査結果1によると、この構成は、Kanagaの平均応答時間ベンチマーク24個のうち19個（Kanagaの50ユーザーおよび100ユーザー・ベンチマーク10個のうちすべてを含む）と、Kanagaのスループット・ベンチマーク5個のうち3個で世界新記録を樹立しました。さらに、Antuco 50および100ユーザーの3項目すべての ベンチマークでも新記録が樹立されました。

「高頻度取引と分析では、大量のデータを管理し、決定論的に低遅延を維持し、複雑な処理を処理することが重要です。金融機関は、市場の変化に対応し、利益を最適化し、リスクを効果的に管理するために、1日あたり数十億のティックデータポイントを分析する必要があります」と、Intelフェローでデータ・センター製品責任者のSrini Krishna氏は述べています。「本日のSTAC-M3の結果は、Intel Xeon 6が記録的なパフォーマンスと効率性を実現し、トレーディング・チームがより迅速に行動し、アルファを獲得し、自信を持ってリスクを評価できることを示しました。」

このテスト構成は、6台の2U Supermicroストレージ・サーバで構成され、合計12Uのラック・スペースを備えています。これは、これまでの記録保持者が2～4倍のスペース（21Uおよび44U）を使用していたこととは対照的です。SupermicroのデュアルCPU Petascaleサーバは、Intel Xeon 6プロセッサを搭載し、計算集約型の100ユーザーの予測不可能な間隔統計ベンチマークをこれまでより36%高速に完了しました。さらに、従来の記録保持システムと比べてCPUコア数を62％削減しました。これまでの記録破りのテストと同様にラック・スペースの約半分から4分の1を使用しているにもかかわらず、テストされた12U 6サーバ構成は、パフォーマンスが最適化されたMicron 9550 NVMe SSDを使用して1.6PiBという最高のストレージ容量をサポートしました。これは、これまでの最高記録の6倍以上です。

「急速に変化する市場で証券を取引する場合、マイクロ秒単位の取引が数百万ドルを意味することもあり、スピードが究極の通貨となります。監査済みのSTAC-M3テストでは、Micron 9550 NVMe SSDとDDR5 RDIMMは、大量のI/Oと計算依存の操作で非常に低く予測可能なレイテンシーを実現し、ティック・データをこれまで以上に速くインサイトに変えました」と、Micronのアメリカ大陸コア・データ・センター事業部門の副社長兼ゼネラル・マネージャーであるAlvaro Toledo氏は述べています。「Supermicro、Intel、KX Softwareと当社の技術協力により、新たなパフォーマンス記録が樹立され、トレーダーに勝利に必要な優位性がもたらされます。」

6台のSupermicro Petascaleオールフラッシュ・ストレージ・サーバは、Intel Xeon 6プロセッサ、Micron 9550 NVMe SSD、DDR5 RDIMMメモリを使用しました。SSG-222B-NE3X24R Petascale 2Uストレージ・サーバは、デュアルIntel Xeon 6 6700シリーズ・プロセッサ、最大32個のDDR5 RDIMM、および32個のE3.S NVMe PCIe Gen 5ストレージ・ベイを備えた、Supermicroの最新世代の高性能ストレージ・サーバです。システムは、PCIe Gen 5 IOをNVMeスロットと、ネットワークおよびGPU用の最大5つのPCIeアドイン・カード・スロットの両方にバランスよく配分し、ストレージ・ワークロードの最適なパフォーマンスを確保します。テスト構成では、リアルタイムおよび履歴データに最適化されたKX Systemsのkdb+ 4.1高性能列分析データベースを使用しました。

「kdb+がSTAC-M3ベンチマークで世界記録のパフォーマンスを継続的に更新し、過去17回の世界記録のうち15回を達成したことを誇りに思います」とKX SoftwareのCEO、Ashok Reddy氏は述べています。「私たちが最も興奮しているのは、これらの結果が顧客にとって何を意味するかということです。その真の影響は、スピードだけでなく、企業の取引と執行戦略をどれだけ深く変革できるかにあります。取引システムが進化し、データ量が急増するなか、当社はパフォーマンス、精度、信頼性の向上に注力し、パートナーが定量取引の可能性の限界を押し広げられるよう支援していきます。」

STAC-M3ベンチマーク・テスト構成の特徴は次のとおりです。

6台のSupermicro SSG-222B-NE3X24R Petascaleオールフラッシュ・ストレージ・サーバ（それぞれデュアルIntel Xeon 6767P CPU（64コア、128スレッド、最大ターボ3.9GHz、350W TDP）を搭載）

16 Micron 128GB DDR5 RDIMM（6400 MT/sでシステムあたり合計2.048 TB）

24台の高性能Micron 9550 NVMe™ SSD（各12.8TB）

リアルタイムおよび履歴データに最適化されたKX Softwareのkdb+ 4.1高性能カラム型分析データベース

使用されたテスト構成とテスト結果の詳細については、STACウェブサイト（https://docs.stacresearch.com/KDB250929 ）を参照してください。結果のより詳細な分析については、Micronのブログをご覧ください。

テスト結果は10月28日にニューヨークで開催されるSTAC Summitで発表される予定です。STAC Summit - New York | STAC

Super Micro Computer, Inc.について

Supermicro（NASDAQ：SMCI）は、アプリケーション最適化の総合ITソリューション分野のグローバル・リーダーです。カリフォルニア州サンノゼに本拠を置くSupermicroは、企業、クラウド、AI、5G通信/エッジITインフラストラクチャ向けに、業界初のイノベーションを提供することに尽力しています。同社は、サーバ、AI、ストレージ、IoT、スイッチ・システム、ソフトウェア、サポート・サービスを含む、トータルITソリューションのメーカーです。Supermicroは、マザーボード、電源、シャーシ設計の専門知識により、開発と生産をさらに強化し、クラウドからエッジまでの次世代イノベーションを世界中の顧客に提供しています。製品は、自社施設（米国、アジア、オランダ）で設計・製造されており、グローバルな事業展開を活かしてスケールと効率性を高め、最適化によってTCOの改善と環境負荷の低減（グリーン・コンピューティング）を実現します。受賞歴のあるServer Building Block Solutions®ポートフォリオでは、柔軟かつ再利用可能なビルディング・ブロックを用いて構築された多彩なシステムから選択できるため、あらゆるフォーム・ファクター、プロセッサ、メモリ、GPU、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却ソリューション（空調冷却、外気冷却、液冷）に対応しており、顧客は作業負荷と用途に合わせて最適なシステムを構築することができます。

Supermicro、Server Building Block Solutions、およびWe Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標および/または登録商標です。

その他のブランド、名称、商標は、各所有者に帰属します。

1 STACレポート™の全文：www.STACresearch.com/KDB

https://stacresearch.com/KDB250929

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2806532/Supermicro_Petascale_X14.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1443241/Supermicro_Logo.jpg?p=medium600

