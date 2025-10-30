FDA　名古屋(小牧)空港就航15周年を記念してコモの新商品をご提供します

株式会社フジドリームエアラインズ

株式会社フジドリームエアラインズ(略称:FDA、本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:本田 俊介)は、2025年10月31日(金)に名古屋(小牧)空港に就航して15周年を迎えます。これを記念して名古屋(小牧)空港発着の一部路線のご搭乗の際に、株式会社コモ(本社:愛知県小牧市、代表取締役社長:木下 克己)の新商品「クレセントショコラ」または「クレセントホワイト」をお配りいたします。

この商品は、2025年11月1日(土) ～ 2026年2月15日(日)の期間限定で発売する、パネトーネ種使用のふんわりとしたクロワッサンに口どけの良いチョコレートをコーティングしたものです。

この機会にぜひお召し上がりください。

【コモ新商品概要】

・商 品 名 : 「クレセントショコラ」、「クレセントホワイト」

・販売期間 : 2025年11月1日(土)～2026年2月15日(日) (予定）

・備 考：https://www.comoshop.jp/item/detail_32____815_.html?__prv_=815

https://www.comoshop.jp/item/detail_32____816_.html?__prv_=816