「HitPaw Edimakor」ハロウィン特別企画：sora2モデルを追加し、期間限定20％オフキャンペーン実施
2025年10月30日
HitPaw が提供する AI 動画編集ソフト「HitPaw Edimakor」は、10月29日より 最新のsora2とsora2 Proモデル（AI動画生成）を正式搭載し、ハロウィン期間限定の素材パッケージ（画像エフェクト、動画テンプレート、BGM等）とともに公開しました。
あわせて期間限定で割引キャンペーンを実施し、初心者でも直感的に高品質なハロウィン動画制作を可能にします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333113&id=bodyimage1】
【新機能・アップデート概要】
HitPaw Edimakor は、今回のアップデートにより 最新AI動画生成モデル「sora2」「sora2 Pro」を正式に搭載しました。
Sora2 モデルは、テキストや静止画像から自然なモーションを生成し、リアルな映像表現を可能にする最新AI技術です。初心者でも数クリックで、静止画からプロ品質の短編動画を作成できます。
さらに、従来モデルを一歩先へ進め、物理法則に準拠したリアルな動き・カメラワーク対応・マルチショット生成を実現。例えば、物体の落下や衝突、重力の挙動までも自然に表現します。加えて、音声・効果音・セリフが動画と高精度に同期し、演出やナレーション付きの短編動画もワンクリックで仕上げやすく、初心者でも数クリックで静止画からプロ品質の映像へと変換できます。
これまでのAI動画機能を進化させ、SNS向けの短編動画やミーム動画制作にも最適です。
●AI写真エフェクト｜静止画からハロウィンムード満点の一枚へ
写真をアップロードするだけで、AIが魔女・吸血鬼・ゴシック風などのハロウィン限定エフェクトを自動適用。ポラロイド風の「おばけ写真」や、ネオン調の「夜のハロウィンシーン」など、SNS映えする画像を手軽に生成できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333113&id=bodyimage2】
AI写真エフェクトの詳細はこちら→https://reurl.cc/pKDLKQ
● AI動画エフェクト｜Sora2モデルでリアルな動きを生成
写真をアップロードするだけで、AIが自動的に面白いホラーショート動画を生成。
「死神に追われる」「ティム・バートンの幽霊人形」など、ホラーでユニークなハロウィン演出を楽しめます。
最新のVeo3／Veo3 Fast／Sora2／Sora2 Pro／Hailuo モデルなど、用途に合わせてモデルを選択すれば、表現力の高いアニメーションを作ることも可能。
あなたの写真が、AIの魔法で動き出す瞬間をぜひ体験してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333113&id=bodyimage3】
AI動画エフェクトの詳細はこちら→https://reurl.cc/nlV7X6
● ステッカー・フィルター・素材ライブラリ｜創作の幅を広げるハロウィンパック
新たにハロウィン限定のステッカー、フィルター、BGM、効果音を大量追加。ゴシック、ヴィンテージ、ファンタジーなど多彩なスタイルを収録し、テンプレートと組み合わせれば数分で完成度の高い動画を演出できます。AIエフェクトと併用すれば、写真も動画も一気にハロウィン仕様に変身。
AIが広げる創作の世界を、ハロウィンの魔法とともに体験してみませんか？次に紹介する20％オフキャンペーンで、より手軽にお試しいただけます。
ハロウィン20％限定割引キャンペーン情報
現在、HitPaw Edimakorではハロウィン期間限定の20％オフキャンペーンを実施中です。
ハロウィン20％限定割引キャンペーン情報
