アクロニス、Acronis Cyber Protect 最新リリースによりオンプレミスおよびデータソブリン型IT/OT環境向け統合サイバーレジリエンスを実現
～ オールインワンのサイバープロテクションにより、実績あるバックアップ、セキュリティ、レガシーから最新インフラまでを支えるサポートを通じて、組織の力を引き出す ～
※本リリースは10月29日にスイス、シャフハウゼンで発表されたプレスリリースの抄訳です。
サイバーセキュリティとデータ保護のグローバルリーダーAcronisの日本法人であるアクロニス・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：川崎哲郎、以下アクロニス）は本日、Acronis Cyber Protectの最新リリース（Acronis Cyber Protect 17）の提供を開始しました。今回のリリースでは、オンプレミス、データソブリンプライベートクラウド、エアギャップITおよび運用技術（OT）環境に対応する「Acronis Cyber Protect Local」を提供します。クラウド導入が困難な組織に向け、組織内の管理サーバーをローカル（Local）に実装する従来のオンプレミスデプロイメントを強化し、コンプライアンス、データソブリンの要件が厳しい業界とユーザーをサポートします。
Acronis Cyber Protect Localは、強固なバックアップ、高速リカバリ、サイバーセキュリティ、エンドポイント管理を単一のプラットフォームで提供し、ITおよびOTの運用において俊敏性・レジリエンス・コンプライアンスを実現するとともに、コスト削減や運用の簡素化を可能にします。
アクロニスの実績あるサイバープロテクション技術を基盤とするAcronis Cyber Protect Localは、データを顧客の管理範囲内で安全に保持し、完全なデータソブリンとコンプライアンスと法規制遵守を確保します。Windows XP、OT/ICS環境、Nutanix、Proxmox、VMware、Hyper-Vなどのレガシーシステムから最新のハイパーバイザーまで幅広く対応し、混在するインフラ全体を完全にカバーします。これにより、強力な後方互換性、ワンクリックでのセルフサービスリカバリ、および仮想・ハイパーコンバージド環境間での高い互換性を提供します。
さらに、Device Sense（TM）による非管理デバイスの自動検出など、エンドポイントのセキュリティと管理がネイティブに統合されており、ユーザーは運用効率の向上やツールの簡素化といったメリットを享受できます。P2V、V2V、およびクロスプラットフォームでのリカバリも簡素化され、個別のエージェントをインストールする必要なく、保護機能を維持したままワークロードをシームレスに移行できます。
主な機能
● 統合サイバーレジリエンス：バックアップ、リカバリ、サイバーセキュリティ、エンドポイント管理を単一のエージェントとコンソールで実現
● データソブリン：管理・データを顧客の環境内に保持し、コンプライアンスを確保
● 包括的なワークロード対応：レガシーOS、OT/ICS、最新の仮想化プラットフォームをカバーし、ハイブリッドかつ混在環境全体に対して完全な保護を提供
● AI主導の自動化：管理、異常検知、復旧対応を効率化
● セルフサービスリカバリ：ユーザー自身によるデータおよびシステムのリカバリを可能にし、レジリエンスを強化
● クロスプラットフォームの俊敏性：多様な環境間でシームレスな移行とリカバリを実現
