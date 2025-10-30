本学園職員がTOKYO 2025 DEAFLYMPICS出場女子ビーチバレー 日本代表として夢舞台へ――2025年11月15日（土）開幕迫る―
学校法人 三幸学園 （所在地:東京都文京区、理事長:鳥居 敏）札幌スポーツ＆メディカル専門学校卒業、現在札幌事務局職員の境出 ゆきえが、2025年11月15日（土）～11月26日（水）にて開催される【東京2025デフリンピック】に女子ビーチバレー日本代表として出場を決めています。
札幌スポーツ＆メディカル専門学校：https://www.sanko.ac.jp/sapporo-sports/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333110&id=bodyimage1】
学校職員として働きながら、ビーチバレーボール選手として練習に励み、日本代表として日の丸を背負い自身の夢を叶えるべく、メダル獲得を目指して胸を躍らせる日々を過ごしています。
学校を支える事務職員としてビーチバレー活動と両立しながらこの快挙を達成した姿は、本学園職員はもちろん、多くの人々に夢と勇気を与えるものです。
つきましては、この機会にぜひご取材・ご紹介賜りたく、お願い申し上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333110&id=bodyimage2】
【大会概要】
■名称：東京2025 デフリンピック
■期日：令和７年11月15日（土）～11月26日（水）
■会場：大森ふるさとの浜辺公園
■会場URL: https://deaflympics2025-games.jp/main-info/sports/beach-volleyball/#gsc.tab=0
本件に関するお問い合わせ先
学校法人 三幸学園
札幌事務局
担当：池本 弥生 050-5530-2142
配信元企業：学校法人三幸学園
