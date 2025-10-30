プラスチック産業用ロボットの世界市場2025年、グローバル市場規模（三軸ロボット、六軸ロボット）・分析レポートを発表
2025年10月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「プラスチック産業用ロボットの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、プラスチック産業用ロボットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界のプラスチック産業用ロボット市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達する見込みです。予測期間中の年平均成長率はXXX％と推定されています。プラスチック加工業界では自動化の需要が急速に高まっており、成形、組立、包装などの工程でロボット導入が進んでいます。これにより、品質の安定化、人件費削減、生産効率の向上が実現され、市場拡大が加速しています。
本レポートでは、産業チェーンの構造、主要企業の動向、技術革新、特許、アプリケーションの動向などを包括的に分析しています。とりわけ、三軸ロボットや六軸ロボットなど、多軸制御技術を備えた高精度機種の需要が拡大しており、製造・組立・包装工程での導入が増加しています。
________________________________________
■ 産業動向と市場構造
プラスチック産業用ロボットは、射出成形機やブロー成形機などの自動化ラインにおいて、成形品の取出し、カット、組立、積載などの作業を担います。三軸ロボットは高速・高精度な取出しに適しており、射出成形ラインで広く採用されています。一方、六軸ロボットは柔軟性に優れ、組立や包装、パレタイジングなど複雑な動作を必要とする工程で使用されています。
自動化の進展により、労働力不足への対応や製品品質の均一化を図る動きが強まっています。また、省エネルギー設計やAI制御技術の導入が進み、ロボットの知能化と効率化が業界全体を牽引しています。
特に、プラスチック製品の軽量化や精密化が進む中で、ミクロン単位の制御精度を実現するロボットの需要が増加しています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別に見ると、アジア太平洋地域が世界市場をリードしています。中国は世界最大の製造拠点として強固な産業基盤を持ち、政府による製造業自動化政策が市場を後押ししています。日本や韓国も高度なロボット技術を背景に、精密成形や電子部品製造向けに高品質なロボットを供給しています。
欧州では、ドイツ、フランス、イタリアを中心に自動化投資が進み、特に高性能六軸ロボットの導入が拡大しています。北米では、再製造や環境対応型プラスチック製造の分野でロボット利用が増え、効率的な生産体制が整備されています。
南米および中東・アフリカ地域では、成長の初期段階にあり、インフラ整備や製造業の近代化が進むにつれ、今後の需要増加が見込まれています。
________________________________________
■ 市場分析とセグメンテーション
市場はタイプ別と用途別に分類されます。タイプ別では「三軸ロボット」「六軸ロボット」「その他」があり、三軸ロボットは成形品取出し用途で圧倒的シェアを占めます。一方、六軸ロボットは柔軟な動作と多機能性が求められる工程に適し、特に包装やパレタイジング用途で成長が著しいです。
用途別では「製造」「組立・包装」「パレタイジング」の3分野が中心です。製造工程では大量生産に対応するための自動化需要が強く、組立・包装分野では人手作業を代替するロボットの採用が拡大しています。これにより、製造ライン全体の自動化率が高まり、コスト削減と品質向上が同時に進んでいます。
