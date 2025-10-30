レポートオーシャン株式会社プレスリリース:グリーンバイオベース溶剤市場は主要製造分野における生分解性代替品へ需要増加と厳格な環境規制を背景に2033年までに69億米ドル規模へ急拡大すると予測されている
グリーンバイオベース溶剤市場は、2024年に45億米ドルと評価され、2033年までに69億米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）5.0％を記録する見込みである。この成長は、再生可能で低排出、持続可能な産業ソリューションへの世界的な移行が加速していることを反映している。トウモロコシ、サトウキビ、大豆、ジャガイモなどの再生可能原料由来のバイオベース溶剤は、従来の石油系溶剤に代わる実用的な選択肢として台頭している。一般に「グリーン溶剤」として知られるこれらの溶剤は、低毒性、揮発性の低減、生分解性の向上を通じて環境負荷を軽減し、カーボンニュートラルと持続可能な生産システムに関する国際目標に沿っている。
世界中の産業が環境配慮型製造を優先する中、グリーン／バイオベース溶剤は塗料・コーティング剤、洗浄剤、接着剤、インク、化粧品、医薬品への採用が拡大している。安全性や環境保全性を損なわずに性能を発揮する特性は、現代の産業生態系における重要性を裏付けている。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/green-bio-based-solvents-market
市場のダイナミクス：持続可能性への移行を推進する
環境に優しい塗料およびコーティングの需要の増加
グリーンバイオベース溶剤市場の最も強力な推進力の1つは、持続可能な塗料およびコーティングへの嗜好の高まりです。 建設ブームと住宅やインフラ開発の着実な上昇は、環境規制に準拠したコーティングの消費を煽っています。 グリーン溶剤は、塗料の製造および塗布プロセス中の揮発性有機化合物（VOC）排出量を削減する上で重要な役割を果たします。
欧州委員会（EC）や欧州コーティングショー（ECS）などの規制当局は、環境に配慮した原材料の使用を義務付けており、製造業者にバイオベースのソリューションを採用 先進国と新興国の両方で、都市化の急速なペースと、より安全な作業環境の必要性が相まって、環境に優しいコーティングが好ましい選択になりました。 その結果、グリーン溶剤は塗料業界の持続可能な変革に不可欠になっています。
生産コストの課題とサプライチェーンの制約
環境上の利点にもかかわらず、グリーン溶剤はコストと生産上の課題に直面しています。 製造プロセスには、生産の全体的なコストを増加させる高度な生化学的変換が含まれます。 さらに、原材料原料（トウモロコシやサトウキビなどの農作物）は、市場の変動、季節的な入手可能性、および世界的なサプライチェーンの混乱の影響を受け
従来の石油化学溶剤と比較して、グリーンの代替品は、多くの場合、先行コストが高く、生産と精製のための特殊な設備が必要です。 この複雑さは、中小規模の製造業者がバイオベースの製品に完全に移行するのを阻止することができます。 さらに、生産の拡張性と収益性のバランスをとることは、特に価格に敏感な市場では依然として重要な懸念事項です。
それにもかかわらず、発酵、触媒、およびバイオ精製における継続的な技術進歩により、バイオベースと石油ベースの溶媒の間のコストギャップは長期的に
市場機会：規制支援と政策インセンティブ
グリーンバイオベース溶剤市場の重要な成長の機会は、生物経済と低炭素産業に対する政府の強い重点から生じます。 OECDなどの組織が主導する複数の国際的なイニシアチブは、バイオベースの製品の産業採用を促進する上で、ドイツ連邦環境省（BMU）、スイス連邦環境局（FOEN）、スイス国家経済事務局（SECO）などの機関の積極的な役割を強調している。
