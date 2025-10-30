【特別企画 第3弾】幻の響21年を筆頭に！山崎・白州12年含む豪華ウイスキーみくじ販売中
高騰するウイスキー市場に、確かな出会いを。稀少ボトルを“体験”として届ける
ウイスキー市場は、静かに転換期を迎えています。
「響21年」「山崎12年」などの長期熟成ボトルは、世界的な評価とともに流通が限られ、価格も高騰。手に入れること自体が、ひとつの挑戦になりつつあります。
そんな今だからこそ、タチバナE酒販は、第3弾となる「豪華ウイスキーみくじ」を企画しました。
応援してくださる皆様への感謝と、今の市場へのささやかな提案として。
“限定ウイスキー × 体験価値”という切り口で、確かな品質を持つ稀少なボトルとの出会いを「機会」として届けること。
開けるまでの高揚感と、出会えた瞬間の静かな感動、その体験が、記憶に残るものであってほしい。そんな想いを込めています。
超大吉に君臨する"日本のブレンド最高峰"「響21年」
本企画の核となるのは、日本のブレンドの至宝「響21年」（1本）。
大大吉には「山崎12年」、大吉には「白州12年」を封入し、計5本の長期熟成ボトルをラインアップしました。
希少銘柄との一期一会が、くじならではの高揚感を生み出します。
【特別企画】【ウイスキーみくじ 466口限定】【第3弾】
超大吉：響 21年
大大吉：山崎 12年
大吉：白州 12年
＜賞品ラインナップ詳細（全466口）＞
超大吉：響 21年（1本）
── 超長期熟成による甘く深い香りと、まろやかな味わいが際立つ贅沢な逸品。
大大吉：山崎 12年（2本）
── 華やかで奥行きある味わい。世界に誇るシングルモルト。
大吉：白州 12年（2本）
── 爽やかな香りと軽快な飲み口。食事との相性も良好。
中吉：山崎 シングルモルト（5本）
喜吉：白州 シングルモルト（5本）
福吉：響 JAPANESE HARMONY（3本）
縁吉：宮城峡 シングルモルト（10本）
幸吉：ブレンデッドウイスキー 矢部 700ml（20本）
吉：グレーンウイスキー 巳乃霞 700ml（418本）
合計口数：466口
販売概要：限定466口、迅速かつ丁寧な配送体制
商品名：【特別企画 第3弾】豪華ウイスキーみくじ
価格：1口 4,980円（税込・送料無料）
販売口数：466本限定（完売次第終了となります。）
販売開始日：2025年10月29日
販売場所：
・タチバナＥ酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/9UOCIw4
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店：https://x.gd/gftYj
・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店：https://x.gd/UKZpG
主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり
自社倉庫で商品を管理
自社倉庫の様子
お客様からお寄せいただいたレビュー
株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。
購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。
この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。
ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、
1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。
どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、
日常にささやかな高揚感を添えてくれます。
タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。
憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。
箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。
そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、
あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。
会社概要と問い合わせ先
会社名：株式会社アップライジング
宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F
TEL：0985-77-9039
MAIL：uprisingood@gmail.com
◆ウェブサイト＞＞https://uprisingood.com/
■ 主要販売チャネル
タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。
・タチバナE酒販 本店トップ：https://x.gd/btHIv
・タチバナE酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/aruOy09
・タチバナE酒販 楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj
・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy
・オンラインくじトップ：https://kuzi.jp/