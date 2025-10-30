【特別企画 第3弾】幻の響21年を筆頭に！山崎・白州12年含む豪華ウイスキーみくじ販売中

高騰するウイスキー市場に、確かな出会いを。稀少ボトルを“体験”として届ける

株式会社アップライジング

ウイスキー市場は、静かに転換期を迎えています。

「響21年」「山崎12年」などの長期熟成ボトルは、世界的な評価とともに流通が限られ、価格も高騰。手に入れること自体が、ひとつの挑戦になりつつあります。

そんな今だからこそ、タチバナE酒販は、第3弾となる「豪華ウイスキーみくじ」を企画しました。

応援してくださる皆様への感謝と、今の市場へのささやかな提案として。

“限定ウイスキー × 体験価値”という切り口で、確かな品質を持つ稀少なボトルとの出会いを「機会」として届けること。

開けるまでの高揚感と、出会えた瞬間の静かな感動、その体験が、記憶に残るものであってほしい。そんな想いを込めています。

超大吉に君臨する"日本のブレンド最高峰"「響21年」

本企画の核となるのは、日本のブレンドの至宝「響21年」（1本）。

大大吉には「山崎12年」、大吉には「白州12年」を封入し、計5本の長期熟成ボトルをラインアップしました。

希少銘柄との一期一会が、くじならではの高揚感を生み出します。

＜賞品ラインナップ詳細（全466口）＞

【特別企画】【ウイスキーみくじ 466口限定】【第3弾】超大吉：響 21年大大吉：山崎 12年大吉：白州 12年

超大吉：響 21年（1本）

── 超長期熟成による甘く深い香りと、まろやかな味わいが際立つ贅沢な逸品。

大大吉：山崎 12年（2本）

── 華やかで奥行きある味わい。世界に誇るシングルモルト。

大吉：白州 12年（2本）

── 爽やかな香りと軽快な飲み口。食事との相性も良好。

中吉：山崎 シングルモルト（5本）

喜吉：白州 シングルモルト（5本）

福吉：響 JAPANESE HARMONY（3本）

縁吉：宮城峡 シングルモルト（10本）

幸吉：ブレンデッドウイスキー 矢部 700ml（20本）

吉：グレーンウイスキー 巳乃霞 700ml（418本）

合計口数：466口

販売概要：限定466口、迅速かつ丁寧な配送体制

商品名：【特別企画 第3弾】豪華ウイスキーみくじ

価格：1口 4,980円（税込・送料無料）

販売口数：466本限定（完売次第終了となります。）

販売開始日：2025年10月29日

販売場所：

・タチバナＥ酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/9UOCIw4

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店：https://x.gd/gftYj

・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店：https://x.gd/UKZpG

主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり

自社倉庫で商品を管理自社倉庫の様子お客様からお寄せいただいたレビュー

株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。

購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。

この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。

ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、

1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。

どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、

日常にささやかな高揚感を添えてくれます。

タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。

憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。

箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。

そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、

あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。

会社概要と問い合わせ先

会社名：株式会社アップライジング

宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F

TEL：0985-77-9039

MAIL：uprisingood@gmail.com

◆ウェブサイト＞＞https://uprisingood.com/

■ 主要販売チャネル

タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。

・タチバナE酒販 本店トップ：https://x.gd/btHIv

・タチバナE酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/aruOy09

・タチバナE酒販 楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj

・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy

・オンラインくじトップ：https://kuzi.jp/