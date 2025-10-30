イコールゼロ(株) 小型家電の基板から純度99.94％の金抽出に成功

TREホールディングス株式会社

当社グループ傘下のイコールゼロ株式会社（長野県長野市、以下「イコールゼロ」）は、同じくTREグループのリバー株式会社（東京都墨田区、以下「リバー」）熊谷事業所（埼玉県熊谷市）でリサイクル処理された小型家電の基板から、純度99.94％の金抽出に成功しました。

イコールゼロ

リバー熊谷事業所では、OA機器・通信機器を中心とした電子廃棄物を取り扱い、マテリアルリサイクル・部品リユース・製品リユースを行っています。熊谷事業所で手作業により解体された電子廃棄物の基板には、金をはじめとする貴金属が含まれています。イコールゼロはこれらの基板を熊谷事業所から仕入れ、燃焼やCO2発生を伴わない湿式灰化法にて金の抽出に取り組んでおり、このたびスリーナイン（99.9％以上）の純度に到達しました。

リバー 熊谷事業所

当社は、第2次中期経営計画において「新分野・新事業への挑戦」を基本戦略の一つとして掲げており、本件はこれに資する取り組みです。今後もこのような取り組みを推進してグループシナジーを創出し、さらなるリサイクル技術の高度化および事業領域の拡充に努めてまいります。

抽出した金抽出作業の様子

下記のウェブサイトもご参照ください。

イコールゼロ：https://www.equal-zero.com/

リバー熊谷事業所：https://www.re-ver.co.jp/company/office/kumagaya.html